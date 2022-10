Les cigarettes puff sont-elles dangereuses ?

Difficile de ne pas voir le phénomène se répandre. De plus en plus de personnes, notamment des jeunes, s’affichent avec un petit appareil vissé aux lèvres : la cigarette électronique puff. Ces puffs, comme elles sont plus communément appelées, représentent-elles un danger pour la santé ? Décryptage.

Les cigarettes électroniques pour le sevrage tabagique

Qu’est-ce qu’une cigarette puff ? Il ne s’agit ni plus ni moins qu’une forme particulière de cigarette électronique, qui est jetable et sans réglage. Chaque petit tube en métal contient une batterie pour chauffer une résistance, qui elle-même chauffe un liquide, chargé en arômes et en nicotine. L’objectif de ce type de dispositif est d’aider les fumeurs à arrêter de fumer. Ni plus, ni moins !

Pour rappel, la fumée d’une cigarette au tabac est pleine de substances toxiques et cancérigènes comme le monoxyde de carbone, l’arsenic ou encore des goudrons et du cyanure… De quoi expliquer pourquoi le tabac tue autant ! L’objectif de la cigarette électronique est de délivrer de la nicotine, mais sans toutes ces substances chimiques. Elle est moins dangereuse que la cigarette classique, mais n’est pas pour autant exempte de tout danger pour la santé.

Si l’aérosol que les e-cigarettes produit est dépourvu de substances cancérigènes, les études le concernant sont encore peu nombreuses. Il faudra encore attendre quelques années pour démontrer l’innocuité ou non des produits pour le vapotage.

L’addiction des jeunes aux cigarettes puff

Si la cigarette électronique peut aider certaines personnes dépendantes au tabac à arrêter de fumer, elle a également des effets pervers quand elle est mal utilisée. C’est tout particulièrement le cas avec les jeunes, qui, par effet de mode, se mettent à “fumer”, ou plutôt vapoter. Peu chères, faciles à utiliser et jetables les puffs sont devenues courantes chez les adolescents, parfois dès le collège.

Bien qu’il existe des versions sans nicotine, ces produits sont le plus souvent à forte teneur en nicotine, puisqu’ils s’adressent avant tout aux gros fumeurs. Pour les adolescents, l’utilisation de puffs peut prendre un angle inattendu en les poussant vers le tabac pour calmer leur manque de nicotine. L’addiction à cette substance se développe en effet très rapidement !

Un travail de prévention auprès des jeunes doit être impérativement fait afin de leur rappeler à quel point le tabac tue. Bien que la cigarette puff soit moins dangereuse pour la santé que le tabac, son utilisation doit être uniquement limitée aux personnes majeures, en cours de sevrage tabagique.

Les puffs, un danger pour l’environnement

Comme évoqué précédemment, une puff comporte une batterie. Elle dispose également d’un réservoir, généralement rempli de 2ml de e-liquide qui est le produit qui contient dans la plupart des cas de la nicotine. Contrairement à d’autres modèles de cigarettes électroniques, les puffs n’offrent pas la possibilité de les recharger en e-liquide. Une fois qu’elles sont vides, elles partent direction la poubelle, quand elles ne sont pas lâchement jetées par terre…

C’est donc un appareil électronique en métal, en plastique et doté d’une pile qui part au rebut systématiquement. Même si leur durée de vie est souvent estimée par les fabricants à 600 bouffées, ce qui représente environ deux paquets de cigarettes, certaines personnes les consomment très rapidement. Et rare sont celles qui prennent la peine de les apporter à la déchèterie pour les recycler !

Si la cigarette électronique peut aider des fumeurs à arrêter le tabac, elle n’est pas exempte de danger, tout particulièrement avec la mode des puffs qui poussent les jeunes à l’essayer. Côté écologie, les e-cigarettes jetables sont un vrai danger pour la planète. Pour rester en bonne santé dans un environnement sain, le mieux reste de ne pas fumer et de ne pas vapoter !