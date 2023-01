Les cryptomonnaies : une nouvelle façon de gagner de l’argent en ligne ?

Les cryptomonnaies sont un sujet assez brûlant en ce moment. Le bitcoin fait les gros titres pour sa valeur croissante et le potentiel qu'il a de perturber les monnaies traditionnelles. Les gens parlent plus que jamais de la technologie blockchain, qui est la plate-forme qui rend les cryptomonnaies possibles.

Alors, à quoi rime tout ce battage médiatique ? Beaucoup de gens pensent que les cryptomonnaies ne sont rien de plus qu'un véhicule d'investissement avec peu d'utilité pratique en dehors de cette fonction. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il existe de nombreuses autres façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, notamment en les utilisant comme moyen de paiement alternatif ou même en participant à un projet d'ICO si vous êtes intéressé par l'essai de nouvelles startups technologiques (ou si vous voulez simplement jouer avec des jouets sympas).

L'attrait du marché des cryptomonnaies est croissant

Le marché des cryptomonnaies est en pleine expansion. En seulement cinq ans, il est passé de 0 à plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière. Bien que le marché des crypto-monnaies soit encore petit par rapport à d'autres marchés, comme les actions et les obligations, il se développe à un rythme rapide et attire de nombreux investisseurs qui veulent gagner de l'argent grâce à cette nouvelle industrie et au cours du bitcoin élevé.

L'attrait des crypto-monnaies réside dans leur nature décentralisée : aucune autorité centrale ne les contrôle ou ne détermine la façon dont elles sont utilisées - c'est aux utilisateurs eux-mêmes de décider. Cela signifie que vous n'avez besoin de la permission de personne avant de commencer à utiliser vos pièces comme monnaie (vous pouvez acheter des biens pour vous-même). Cela signifie également qu'il n'y a pas une seule entité dont la défaillance pourrait faire s'effondrer tout votre système - vous ne dépendez pas d'une banque ou d'un organisme gouvernemental pour la valeur ou la stabilité de votre monnaie[1].

Investir dans les nouvelles technologies peut s'avérer payant

Le marché des cryptomonnaies est encore assez jeune, et il existe de nombreuses pièces différentes avec des degrés de succès variables. Cela dit, le marché est en pleine expansion : on estime que 4 milliards de dollars ont été investis rien que l'année dernière et il semble que les cryptomonnaies pourraient être un moyen légitime de gagner de l'argent en ligne à l'avenir.

Mais avant de sauter le pas, il est important de comprendre ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent afin de ne pas être exploité par des escrocs ou de ne pas perdre tout votre argent durement gagné parce que vous n'avez pas fait vos recherches au préalable !

Les cryptomonnaies conviennent à tous les budgets.

Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, vous pouvez commencer avec aussi peu que 10 €. Les bourses où vous achetez des pièces vous fourniront un portefeuille pour stocker votre cryptomonnaie une fois achetée. Vous pouvez utiliser ce portefeuille pour envoyer et recevoir de l'argent d'autres personnes et effectuer des paiements en ligne, tout comme un compte bancaire vous le permettrait.

Bien qu'il puisse sembler que l'achat de cryptomonnaie soit coûteux par rapport aux actions ou aux obligations, la vérité est que de nombreuses cryptomonnaies sont assez abordables, même si vous n'avez que de l'argent de poche !

Débuter avec Bitcoin n'est pas trop difficile.

Vous voulez donc vous lancer dans le Bitcoin ? Eh bien, ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser.

Le bitcoin est une cryptomonnaie qui utilise la technologie blockchain pour faciliter les transactions. En d'autres termes, c'est comme de l'argent réel dans la mesure où aucune banque ou société de carte de crédit n'intervient dans le processus de transaction - vous achetez des crypto-monnaies à une autre personne ou société et vous pouvez ensuite les utiliser pour acheter des biens ou des services en ligne ou dans la vie réelle. Vous pouvez également utiliser vos bitcoins pour échanger contre d'autres types de crypto.

Il y a deux façons principales pour les gens d'acheter leur premier bitcoin : par le biais d'un exchange ou par le biais de plateformes de marché peer-to-peer où les acheteurs rencontrent les vendeurs directement en face-à-face sans aucun intermédiaire.

Les cryptomonnaies sont appelées à croître et à se développer. Il peut donc être intéressant d'y investir si vous savez ce que vous faites. Cependant, les crypto-monnaies sont encore un nouveau marché, ce qui signifie qu'il n'y a aucune garantie qu'elles continueront leur tendance à la hausse.