En écologie, l’écosystème fait référence à une communauté d’êtres vivants habitant un même environnement et en interaction les uns avec les autres. Quels sont alors les enjeux de nos écosystèmes dans nos forêts et nos jardins ? Retrouvez quelques éléments de réponses dans ce bulletin.

Le développement des espèces envahissantes

Un autre enjeu de nos écosystèmes dans nos forêts et jardins est le développement des espèces envahissantes. Il s’agit des plantes ou des animaux non indigènes capables de perturber les écosystèmes. Ces espèces dites envahissantes peuvent facilement supplanter les espèces indigènes et modifier leur environnement physique ainsi que leur réseau trophique.

Les espèces envahissantes peuvent par exemple apparaître dans votre jardin à la suite de l’utilisation de plantes non indigènes dans l’aménagement des paysages. Cependant, pour éviter cela, vous pouvez vous rendre sur le site de Nostrodomus pour plus de conseils.





La pollution de l’environnement

Avec des millions de tonnes de déchets produits chaque année, la pollution de l’environnement devient de plus en plus importante. Et nos écosystèmes en paient vraiment les frais. Le sol fait constamment face aux pesticides et aux engrais qui les contaminent. Les océans accueillent des millions de tonnes de déchets plastiques. Tout cela nuit à l’environnement, notamment aux ressources forestières et animales. Il va donc falloir changer de comportement pour sauver la planète. C’est pourquoi « La révolution textile » s’évertue à proposer quotidiennement des conseils s’inscrivant dans cette perspective.

La déforestation

La déforestation est l’un des principaux enjeux de nos écosystèmes dans nos forêts et nos jardins. Chaque année, de plus en plus de forêts sont détruites au profit de l’agriculture, de l’exploitation forestière et d’autres activités humaines. Ce phénomène concerne presque tous les continents et n’est pas sans conséquence pour l’homme et la planète.

Comme conséquence, nous avons entre autres :

La disparition de nombreuses espèces végétales ;

Les changements dans les conditions météorologiques ;

La perte d’habitats pour les animaux ;

; L’érosion des sols, etc.

Bref, la perte des surfaces forestières impacte très négativement la biodiversité et la planète entière.

Le changement climatique

Le changement climatique est un grand enjeu pour nos écosystèmes, qu’ils soient terrestres, aquatiques ou marins. Aujourd’hui, les écosystèmes évoluent au rythme des changements climatiques et de beaucoup d’autres facteurs. Cela n’est pas sans impact sur nos forêts et nos jardins.

Le calendrier des événements saisonniers comme la floraison et la migration font régulièrement face à des modifications. En conséquence, des maladies et des ravageurs sont propagés. Les changements climatiques ont également d’importants impacts négatifs sur la biodiversité et l’alimentation au plan mondial.

En somme, les enjeux de nos écosystèmes dans nos forêts et nos jardins au XXIe siècle sont nombreux. Le changement climatique bat son plein et la déforestation reste sur sa lancée. La pollution de l’environnement demeure telle qu’elle est. Elle ne laisse aucune chance à la subsistance si l’homme ne change pas ses mauvaises habitudes quotidiennes.