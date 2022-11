Les gestes simples pour consommer plus responsables

Avec les défis environnementaux qui engagent chacun dans la préservation des ressources naturelles, il faut adopter un mode de consommation plus responsable et plus éthique. De la phase d’achat à la consommation, de petits gestes vous permettent de contribuer à la protection de la planète et de son écosystème. Pour les découvrir, lisez ce qui suit.

Privilégier les produits qui respectent l’environnement

La première manière de consommer plus responsable et qui doit s’observer au quotidien est de choisir des produits respectueux de l’environnement, autrement dit bio. Cela s’observe en amont dans l’alimentation. Dans cette perspective, débuter la journée avec du café en grain bio sur folium-boutique.fr semble le plus bel exemple.

De ce fait, en mangeant bio, vous contribuez à la promotion des produits locaux. Les agriculteurs y trouvent une manière de vivre de leur activité. Il y a donc une croissance économique locale et par conséquent une réduction du chômage. De plus, choisir de consommer bio, c’est protéger sa santé des intoxications et jouir amplement des principes actifs disponibles dans les fruits et légumes.

En outre, miser sur des produits respectueux de l’environnement passe aussi par le choix des outils facilement réparables. Inutile de compter sur des appareils qui après un dysfonctionnement ne peuvent pas avoir une seconde vie, faute d’absence de pièces détachées.

S’habiller avec des vêtements produits par des marques éthiques et écoresponsables

Pour être en harmonie avec l’éco responsabilité, il est important de miser sur des produits qui ont une bonne durée de vie et qui sont écologiques. Ce geste doit se dénoter en l’occurrence sur vos habitudes vestimentaires. Voilà pourquoi la mode ecoresponsable , aussi appelée slow fashion ou mode durable a vu le jour depuis un certain nombre d’années pour préserver la planète. La mode éco-responsable c'est quoi ? C'est une mode écologique et éthique, respectueuse de la planète et de l'Homme. De nombreuses marques de mode ne cessent d'innover pour proposer des vêtements plus durables, plus écologiques, plus green ! D'un côté il y a les matières écologiques du vêtements comme les matières naturelles (lin, coton, chanvre), les matières biologiques (coton bio, lin bio, laine bio), les fibres recyclées, les tissus upcyclés, les matières éco-innovantes (tencel, modal, ecovero) et de l'autre côté, il y a la production éthique (made in France, made in Europe, usines certifiées, ateliers associatifs). Sachez qu'il existe de nombreux labels pour certifier une production responsable et des matières écologiques. Pour en citer quelquesuns : GOTS, fairtrade, GRS, PETA, fair wear foundation, OCS 100, Oeko-tex standard 100.

Éviter toute forme de surproduction en utilisant des matières à faible impact environnemental est l’autre particularité de la mode éthique. Ainsi, de la lingerie aux accessoires en passant par les vêtements, vous pouvez vous habiller dans le strict respect de l’environnement.



Si vous ne savez pas où chercher une mode éthique et écologique, ne cherchez plus, on vous présente fairytale ! fairytale est un e-shop de mode responsable pour femmes regroupant plus de 90 marques engagées et transparentes. fairytale vous propose des vêtements bien pensés et bien faits pour être toujours bien habillée. Tout est scruté en détails pour que vous puissiez constituer votre nouvelle penderie en toute confiance, les yeux fermés.



Chez fairytale, vous trouverez de quoi vous habiller de la tête aux pieds : robe made in france, t-shirt bio, collants fibres recyclées, baskets éco-responsables, sac à dos éthique, chemise en lin, culotte en modal, culottes menstruelles, pyjama en tencel, pull en laine certifiée, débardeur certifié GOTS, pantalon upcyclé..bref, vous l'aurrez compris, le choix est vaste chez fairytale ! Pour affiner vos recherches, vous pouvez vous aider de certains filtres : végan, made in France, usines certifiées, bio, lin, commerce équitable etc



Que vous ayez un style classique, bohème, rock, sport, streetwear, intemporel ou autre.. vous trouverez votre bonheur chez fairytale parmi plus de 6000 références pour tous les styles et toutes les formes ! Robes de soirées, robes de plage, jogging, short détente, t-shirts à motifs ou débardeurs unicolores, vestes d'hiver ou manteaux originaux... n'hésitez pas à vous rendre sur l'e-shop pour découvrir toutes les pépites pour votre dressing responsable

Éviter toute forme de gaspillage

L’un des gestes qui vous permettent de consommer de façon plus responsable est le fait d’éviter toute forme de gaspillage. Une fois dans les rayons, choisissez uniquement ce qui vous est utile pour les prochains jours que ce soit pour votre alimentation ou pour vous habiller.

Connaissez vous la méthode BISOU ? Cette méthode repose sur 5 questions pour éviter les achats d'impulsifs et inutiles. Inculquez cela à vos enfants, car adopter les bons gestes commence dès le bas âge.



Autre technique pour moins consommer : retenez qu’il vous faut aussi des appareils de qualité et qui consomment moins d'électricité. Chaque équipement doit être pris en compte :

appareils électroménagers ;

ordinateurs ;

téléphones portables, etc.

En investissant sur des matériels de qualité, vous avez aussi l’assurance d’avoir fait un investissement utile.



Chaque geste compte ! Alimentation, mode éthique, seconde main, aides associatives, allons dans le bon sens pour un monde plus vert !