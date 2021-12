Les plus beaux espaces de bureaux à Paris

Si vous avez atterris sur cette page, ce n’est pas un hasard, mais, c’est sans doute, car vous avez fait quelques recherches sur l’un des moteurs de recherche, afin d’en savoir plus sur les meilleurs endroits, joli bureau, ou encore, espaces de travail, à Paris !

Mesdames, messieurs, si vous êtes à la recherche d’un beau bureau pour travailler à Paris, vous êtes au bon endroit !

Aujourd’hui, grâce à ce guide, nous allons vous dévoiler le top 10 et même plus, des plus beaux espaces de bureaux, afin que vous puissiez travailler et développer votre entreprise, ou même organiser un événement ou une conférence, dans l’un des plus beaux espaces de bureaux Paris, pour une expérience unique en son genre et digne de vos attentes !

A travers ce guide, nous allons vous parler des plus beaux bureaux Paris, et ce, par arrondissement afin de vous faciliter la tâche.

Paris 1 :

Voici le top 3 des plus beaux espaces de bureaux à Paris 1 avec leurs adresses :

Open space qui se situe à Rue du pont neuf, 75001 Paris Bureau Privé qui se situe également à Rue du pont neuf, 75001 Paris Espace indépendant qui se situe à Rue Saint Honoré, 75001 Paris

Paris 2 :

Voici le top 3 des plus beaux espaces de bureaux à Paris 2, avec leurs adresses :

Open Space qui se situe à Rue Réaumur, 75002, Paris Bureau privé qui se situe à l’adresse suivante : Rue Saint-Marc, 75002, Paris Espace indépendant qui se situe à Rue Sainte-Apolline, 75002, Paris

Paris 3 :

Ici, vous trouverez le top 3 des plus beaux bureaux à Paris 3, avec leurs adresses :

Espace indépendant qui est d’ailleurs, le coup de cœur, et qui se situe à Rue de Saintonge, 75003, Paris Open space qui se situe à Rue de Montmorency, 75003, Paris Bureau privé, qui se situe à l’adresse suivante : Rue Notre Dame de Nazareth, 75003, Paris

Paris 4 :

Vous êtes à la recherche d’un espace pour travailler seul ou en équipe, dans le département de Paris 4 ?

Voici une sélection qui vous plaira :

Open space qui se situe à Rue des Jardins Saint-Paul, 75004, Paris Bureau privé, qui se situe à Rue de la Cerisaie, 75004, Paris Espace indépendant, qui se situe à l’adresse suivante : Rue du Pont aux choux, 75004, Paris

Paris 5 :

Voici le top 3 des espaces de bureaux originaux, à Paris 5 :

Open Space qui se situe à Rue du Fer à Moulin, 75005, Paris Bureau Privé qui se situe à l’adresse suivante : Rue Pierre et Marie Curie, 75005, Paris

Et le meilleur de cette sélection, pour la fin :

Il s’agit de l’espace indépendant de 1360 m² qui se situe à Place du 8 Mai 1945, 92532 Levallois-Perret

Paris 6 :

Voici les deux plus beaux espaces de bureaux à Paris :

Espace indépendant de 12 postes, qui se situe à Rue des Sèvres, 75006, Paris Bureau Privé, situé à Rue d’Assas, 75006, Paris

Paris 7 :

Vous souhaitez pouvoir obtenir un bureau dans le département de Paris 7 ?

Nous avons ce qu’il vous faut :

Espace indépendant d’une superficie de 110 m² et qui se situe à l’adresse suivante : Rue du Bac, 75007, Paris Open Space, qui se situe à l’adresse suivante : Rue Vaneau, 75007, Paris Bureau privé, qui se situe à l’adresse suivante : Avenue Emile Deschanel, 75007, Paris

Paris 8 :

Voici le top 3 des meilleurs espaces de bureau, pour y travailler seul, ou en équipe, dans le 8ème département de Paris :

Espace indépendant de 123 m² qui se situe à l’adresse suivante : Rue Boissy d’Anglas, 75008, Paris Bureau privé qui se situe à l’adresse suivante : Rue Pierre Charron, 75008, Paris Open Space qui se situe à l’adresse suivante : Avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris

Paris 9 :

Voici le top 3 des plus beaux et originaux espaces de bureaux dans le 9ème département de Paris :

Espace indépendant de 750 m² qui se situe à l’adresse suivante : Rue de Londres, 75009, Paris Open Space qui se situe à l’adresse suivante : Rue Saint-Lazare, 75009, Paris Bureau privé qui se compose de 8 postes et qui se situe à l’adresse suivante : Rue Henner, 75009, Paris

Paris 10 :

Voici le top 3 des plus beaux et grands espaces de bureaux dans le 10ème département de Paris :

Bureau privé de 105m², qui se situe à l’adresse suivante : Rue de Chabrol, 75010, Paris Open space de 50 postes qui se situe à l’adresse suivante : Rue de Lancry, 75010, Paris Espace indépendant de 126m² qui contient 20 postes et qui se situe à Rue du Faubourg du Temple, 75010, Paris

Paris 11 :

Voici le top 3 des plus beaux espaces de bureaux à Paris :

Open space qui dispose de 8 postes et qui se situe à l’adresse suivante : Rue du Faubourg du Temple, 75011, Paris Bureau privé qui dispose de 7 postes et qui se situe à l’adresse suivante : Rue de Charonne, 75011, Paris

Et comme d’habitude, la surprise pour la fin !

Espace indépendant de 315 m² qui dispose de 42 postes, et qui se situe à l’adresse suivante : Rue Saint-Maur, 75011, Paris

Paris 12 :

Voici le top 3 des meilleurs espaces de bureaux dans le 12ème arrondissement de Paris :

Espace indépendant de 100 m² qui dispose de 22 postes et qui se situe à l’adresse suivante : Rue Traversière, 75012, Paris Bureau privé qui dispose de 6 postes et qui se situe à l’Avenue de Saint-Mandé, 75012, Paris Open Space, qui se situe à l’adresse suivante : Rue du Sergent Bauchat, 75012, Paris

Paris 13 :

Voici le top 3 des beaux espaces de bureaux dans le 13ème arrondissement de Paris :

Open space qui se situe à l’adresse suivante : Quai d’Austerlitz, 75013, Paris Bureau privé qui vous donne la possibilité de faire un télétravail et qui se situe à l’adresse suivante : Avenue de France, 75013, Paris

Vous cherchez un endroit chaleureux, dans un secteur convivial ?

Nous vous recommandons le joli bureau privé qui se situe à deux pas de la Seine, avec vue sur le parc de Bercy, à l’adresse suivante : Avenue de France, 75013, Paris

Et voilà, à présent vous savez tout, ou presque, sur les plus beaux espaces de bureaux à Paris !