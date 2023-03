Marre des cadeaux clichés ? Innovez pour la Fête des Pères

Cette, la Fête des Pères a lieu le 18 juin et certains d’entre nous ont des difficultés à se creuser la tête pour trouver le cadeau idéal. Certes, la plupart des papas de France se contenteront de n’importe quel cadeau car ils apprécient l’attention, mais si vous avez décidé d’offrir le cadeau qui fait mouche, voici quelques idées pour vous aider.

Sortez des sentiers battus avec nos idées de cadeau qui pourraient lui être utile, ou bien lui faire grand plaisir. Quel que soit l’âge de votre papa, son rôle mérite d’être célébré, et nous vous donnons des suggestions loin des clichés !

Papa bricoleur

C’est bien connu, le bricolage est un moyen de s’évader du quotidien tout en restant utile au foyer. Les papas ont souvent l’habitude d’arpenter les rayons des magasins de bricolage en se demandant quelle pièce ou outil acheter pour tels travaux. Cette année, prenez les devants en achetant le matériel qui pourra l’aider. Il suffit d’avoir une brève conversation avec lui pour comprendre ses besoins.

De nos jours, le matériel de bricolage coûte moins cher. Si votre père a un besoin ponctuel comme poser des étagères, une nouvelle perceuse pourra compléter sa collection. Profitez-en et commandez le matériel qu’il lui faut : les papas aiment joindre l’utile à l’agréable pour le confort de leur foyer.

Papa nostalgique : pensez aux cadeaux personnalisés

Un cadeau pour la Fête des Pères n’est pas forcément une idée très élaborée, et elle aura d’autant plus d’impact si elle est simple et qu’elle évoque des souvenirs dans le cœur de celui qui la reçoit. Les produits personnalisés sont très en vogue ces derniers temps, et votre paternel pourrait fondre à la vue d’un porte clé avec une photo de sa famille, ou même un poster avec des photos qui retracent l'histoire de la vie familiale : bons moments, mariage, et photo des petits enfants.

Il existe un vaste choix de cadeaux personnalisés, et certains vont du plus excentrique (chaussettes, réveil matin) au plus classe (verre de vin gravé ou chope de bière à son nom). Vous pouvez également lui offrir des draps qui lui permettront de dormir avec une photo de l’être aimé, que ce soit sa femme, ses enfants ou même son animal de compagnie.

Papa gamer

Les millenials d'aujourd'hui sont les papas de demain. La passion du jeu, qu'elle soit vidéoludique ou des jeux sur table, ne quitte jamais vraiment un individu. C’est pourquoi le jeu sous toutes ses formes est toujours une bonne idée de cadeau pour la Fête des Papas.

Le rétro-gaming, qui consiste à rejouer à des classiques des consoles comme la Super NES, le Gamecube ou même la Playstation, fera toujours mouche chez un papa gamer. Même si la vie lui a donné d’autres priorités, il sera toujours excité à l’idée de se replonger dans les jeux vidéos de son adolescence durant quelques heures. Certaines plateformes de jeux vidéo offrent des promotions toute l’année, et le début de l’été est propice aux bonnes affaires.

Papa ouvert d’esprit

Nous le savons, il est parfois difficile de déloger un homme de son canapé, et il lui faut parfois des encouragements pour participer à une activité. L’important dans la vie de famille est de créer des souvenirs communs qui pourront consolider le sentiment d’unité familiale. À cet effet, il existe de nombreuses box cadeau qui lui permettront de choisir parmi des expériences diverses. Nous pensons à un cours d’oenologie, la visite d’un monument historique ou même un escape game pas loin de chez vous.

Pour ce genre de cadeaux, on peut faire dans l’originalité, mais si votre père n’aime pas être brusqué, ne lui proposez pas un saut en parachute. Tout dépend de sa personnalité. Discutez avec lui pour connaître ses envies. Et si monsieur n’est pas du genre aventureux, sachez qu’une place de cinéma ou une balade dans la région pourra très bien faire l’affaire.