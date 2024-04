Meme coins : Comment reconnaître les projets prometteurs ?

Les meme coins, il y en a des centaines qui sont apparus depuis le Dogecoin, le précurseur de cette révolution. Aujourd’hui, le choix est tellement vaste qu’il est difficile de faire la distinction entre les projets prometteurs et ceux qui pourraient disparaître du jour au lendemain. En effet, ce type de crypto-monnaie est beaucoup plus volatile qu’une crypto-monnaie classique. Cela s’explique par le fait qu’un meme coin dépend grandement de l’intérêt qu’a la communauté envers lui. En d’autres termes, plus l’intérêt monte, plus sa valeur augmente, et inversement. Alors, comment reconnaître les projets les plus prometteurs ?

Les éléments caractérisant un projet crypto meme prometteur

Il existe quelques points importants à prendre en compte pour dénicher les meme cryptos les plus prometteurs. Voici les critères essentiels à ne surtout pas rater :

Les spécificités du projet en question

La plupart des crypto-memes récemment apparues se veulent être plus que des « blagues ». Il ne s’agit pas seulement d’amuser la galerie. Les concepteurs cherchent à créer des plateformes fonctionnelles et opérationnelles. Prenez toujours le temps de jeter un œil attentif sur les bases du projet. Généralement, les meme coins qui reposent sur des fondements solides sont amenés à perdurer dans le temps.

L’intérêt potentiel de la communauté pour le projet

Une fois que vous avez une idée du projet en question, essayez d’imaginer à quel point la communauté pourrait être intéressée par ce dernier. En gros, un écosystème sans intérêt va disparaître rapidement. Par contre, un projet annoncé comme « révolutionnaire », pourrait réellement susciter l’intérêt de la cryptosphère.

La médiatisation du projet

La médiatisation du projet est un point essentiel qui va garantir le succès futur du meme coin. Bien avant le lancement de sa prévente, il faut que les médias sociaux et la communauté des adeptes de cryptos en parlent pour le populariser. Un projet célèbre va rapidement attirer l’attention, ce qui est bon pour la valeur de la crypto et son avenir.

Son comportement face à la concurrence

De nouveaux projets crypto-memes, il y en apparait très fréquemment. Avant de vous lancer sur un meme coin précis, patientez et voyez comment il réagit face aux nouveaux concurrents et ceux déjà présents. Si, dès l’annonce d’un potentiel concurrent jugé prometteur, son cours chute, il pourrait ne pas survivre longtemps ; par contre, si, malgré le temps, sa valeur se maintient, voire augmente, c’est que vous tenez sûrement un bon filon.

Top 3 des meme coins les plus prometteurs du moment

Voici une sélection de 3 meme coins prometteurs à surveiller de près. Ceux-ci se caractérisent par leur concept original et leur rentabilité potentielle.

Dogeverse : une crypto cross-chain

Dogeverse est une crypto qui adopte une approche cross-chain. En d’autres termes, elle opère sur plusieurs blockchains différentes à la fois. Cela permet une plus grande accessibilité et une meilleure interopérabilité avec d'autres projets et réseaux.

Caractéristiques et avantages d’une crypto multi-chaînes

Dogeverse ambitionne d’être encore plus qu’un meme coin. Au-delà de cette caractéristique, il s’agit du tout premier crypto meme à être véritablement multi-chaînes. Ainsi, son jeton natif, le DOGEVERSE, sera compatible avec six blockchains majeures après Bitcoin. Il s’agit d’Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche et Base.

La mascotte de Dogeverse, Cosmo, incarne l'idée d'un Doge voyageur capable de sauter entre les différentes blockchains. Cosmo symbolise la liberté, l'exploration et l'interopérabilité des blockchains. Dogeverse s'engage à résoudre les problématiques fréquemment rencontrées lors des phases de prévente des crypto-monnaies meme. Cela inclut notamment des décisions complexes liées au choix de réseau pour les investisseurs.

Technologies et sécurité

Dans le but de faciliter le transfert de tokens entre différentes chaînes, Dogeverse utilise des technologies de bridge telles que Wormhole et Portal Bridge. Cela simplifie les transactions des tokens. Les opérations sont également moins onéreuses en termes de frais.

Dogeverse promeut une navigation sécurisée et sans heurts pour les utilisateurs. Le projet met l'accent sur la construction et l'engagement de la communauté. Des rétributions sont offertes pour encourager la participation active des membres de la communauté.

La prévente du Dogeverse a été couronnée d’un succès retentissant. En effet, en seulement quelques jours, plus de 3,5 millions de $ ont pu être récoltés. Son prix de lancement durant la prévente était de 0,000291 $.

Slothana : un crypto meme qui propose une prévente inédite sur Solana

Slothana est un tout nouveau projet crypto basé sur le réseau Solana. Il s'inspire des triomphes de crypto-monnaies memes précurseurs sur l'écosystème Solana. Citons notamment Book of Meme, Slerf et Pundu, qui ont toutes connu un succès dès leur phase de lancement.

Une prévente qui a démarré en trombe

Dès le départ, Slothana a attiré immédiatement l'attention du marché. La levée de fonds dépasse les 500 000 $ en quelques heures seulement. Actuellement, la prévente de ses jetons natifs a permis de récolter plus de 10 millions de $. Voilà de quoi rendre le public enthousiaste quant au succès prometteur du projet.

Il faut souligner que le projet démarre à l'approche d'événements importants. Il s’agit du prochain halving du Bitcoin et le Dogecoin Day le 20 avril. Cela accroit naturellement l'intérêt pour les crypto-monnaies meme comme Slothana.

À souligner qu’il est très facile d’obtenir des jetons SLOTH. Il vous suffit de détenir des jetons SOL et de les envoyer vers une adresse spécifique. Dans tous les cas, 1 SOL équivaut à 10 000 SLOTH.

Une approche unique pour la phase de prévente

Slothana a donc mis en place un concept plutôt original pour sa phase de prévente. Ci-après les différentes étapes à suivre pour rejoindre l’aventure :

- Envoyer des jetons SOL vers une adresse définie ;

- Convertir automatiquement les tokens SOL en jetons $SLOTH ;

- Récupérer les $SLOTH au cours d’un airdrop futur.

Il n’est donc pas nécessaire de justifier de connaissances spécifiques pour adopter Slothana. Le projet est accessible, même aux néophytes. Le procédé pour « réserver » des jetons $SLOTH est simple et rapide. Celui-ci limite tout risque de complexités.

Sponge Token V2 : une aventure encore plus palpitante au cœur des meme coins

Sponge V2 est une suite directe du projet Sponge (désormais dit Sponge V1). Un projet qui rend hommage au personnage de dessin animé, Sponge Bob. Sans toutefois avoir de lien direct avec Nickelodeon. Globalement, il s’agit d’une version améliorée qui ambitionne d’offrir de meilleures performances.

Transition Sponge V1 vers Sponge V2

Sponge est d’abord un meme coin. Celui-ci a connu un succès retentissant lors du lancement de sa première version. Fort de cette réussite, le projet évolue. Une nouvelle mouture a ainsi été préparée. Celle-ci se veut plus aboutie, encore plus performante.

Sponge Token V2 propose un mécanisme de staking assez novateur. En voici les caractéristiques :

- Utilisation obligatoire des jetons V1 (SPONGE) ;

- Blocage (staking) des avoirs en SPONGE sur la plateforme officielle ;

- Obtention de jetons V2 (SPONGEV2) lors du lancement officiel de la nouvelle version.

Une des véritables particularités du projet Sponge, ce sont les jeux Play-to-earn que l’écosystème va proposer dans un futur proche. Il s’agit de mini-jeux qui permettent aux utilisateurs d’obtenir des récompenses sous forme de jetons.

Au fur et à mesure que le projet va se développer, les concepteurs vont apporter des améliorations à ces jeux. Un budget spécifique est même alloué à la recherche et au développement de leurs titres afin qu’ils soient compétitifs et de qualité.

Une feuille de route en 3 temps

Sponge Token V2 est un projet ambitieux. Son plan de route pour le futur est bien élaboré et se détaille en 3 phases bien distinctes.

Au cours de la phase 1, Sponge Token V2 a été officiellement annoncé. Cela s’est accompagné du lancement du staking des jetons SPONGEV2.

Dans la phase 2, les détenteurs pourront réclamer leurs jetons SPONGEV2. Ces derniers seront ensuite disponibles sur les plateformes d'échange de second et troisième ordre. En parallèle, les jeux Earn-to-Play seront en cours de développement. Le principal objectif durant cette seconde phase est d'atteindre 10 000 détenteurs de jetons.

Pour la phase 3, le projet vise à faire son entrée sur les échanges de premier plan, tout en mettant à disposition l'application Sponge Game. L'objectif ultime sera d'atteindre une capitalisation boursière de 100 millions de $.

Conclusion : identifier les projets cryptos les plus prometteurs dans un contexte dynamique

Ces derniers temps, la situation est très dynamique dans le monde des meme coins. Face aux sorties fréquentes de nouveaux projets, il peut être difficile d’identifier les meilleurs d’entre eux. Pour leur part, Dogeverse, Slothana et Sponge Token apportent des innovations significatives. Ces projets conjuguent technologie de pointe, mécanismes de jeu et rendements potentiels. Une chose est sûre : le public est emballé ! L’avenir nous dira l’impact de ces crypto memes sur la cryptosphère.