Nettoyeur extrême, un métier rebutant, mais indispensable

C'est sans doute une profession peu connue, mais elle a cependant une multitude d'adeptes dans le monde. À vrai dire, il s'agit d'une diversité de métiers que les gens qualifient de repoussants, mais qui sont indispensables au quotidien. Cette profession consiste à nettoyer ce que nul autre refuse de nettoyer. Ces métiers relèvent tout simplement des compétences et surtout de la bonne volonté d'un nettoyeur extrême. Le terme est peut-être nouveau, mais les métiers qui lui sont associés, pour leur part, existent depuis la nuit des temps. Focus sur le sujet.

En quoi le métier est-il qualifié d'« extrême » ?

Le qualificatif « extrême » laisse entendre une puissance ou une forte intensité, qui expose le sujet à un haut risque ou à un péril de sa vie… La profession de nettoyeur extrême, ou nettoyeur de l'extrême, n'est pas loin de ce qualificatif dans la mesure, où elle porte sur une opération de nettoyage de personne, de biens, de locaux ou d'espaces parfois très rebutants et repoussants. Bien que le métier ne séduise pas trop le grand public, les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux à gagner leur vie et à subvenir aux besoins de leur famille avec ce travail, quoique, faute de suffisamment de médiatisation et de vulgarisation, les véritables spécialistes en la matière sont quasi inexistants.

La profession engage des débutants et n'exige aucun diplôme spécifique ni cursus particulier. Toutefois, être titulaire d'une certification 3D en Dératisation, Désinfection et Désinsectisation serait un atout pour se spécialiser dans ce métier. La formation ne consiste qu'à se familiariser au cadre et à l'environnement du travail, à manipuler les outils requis par la tâche et à apprendre sur le tas. Néanmoins, elle requiert de l'énergie physique, une grande résistance aux choses rebutantes et insalubres, ainsi qu'une forte détermination morale. Il est en effet, important, avant d'exercer ce métier, de bien se préparer mentalement et moralement aux contextes auxquels il faudra faire face.

Les modes opératoires d'un nettoyeur extrême

Le nettoyeur extrême ne possède pas de mode opératoire bien précis étant donné que celui-ci dépendra de la nature du bien ou de l'espace à nettoyer. Si le nettoyeur est appelé à vider un appartement abandonné et pratiquement insalubre, il n'opérera pas de la même manière qu'il le fera sur une scène de crime, entre autres. De même, sur un lieu de crime, ou encore dans l'appartement d'une personne qui venait de décéder, il devra user de procédé différent soit pour faire disparaître des traces de sang, soit pour vider, nettoyer, dératiser et désinfecter tout un appartement.

Dans certaines circonstances, le nettoyeur extrême utilise des produits désinfectants ou de lavage divers et s'expose à de hauts risques d'intoxication, de suffocation, de brûlure, voire d'asphyxie s'il n'est pas équipé de protection individuelle adéquate. À cet effet, le nettoyeur extrême est généralement équipé de combinaison ou de vêtement de travail, d'une paire de bottes et des gants qui le protègent notamment des éclaboussures de produits nettoyants chimiques et toxiques.

Par ailleurs, le nettoyeur de l'extrême peut être appelé à faire un tri et à vider l'appartement d'une personne âgée ayant succombé à une longue maladie ou au syndrome de Diogène. Dans ces cas, le nettoyage après décès s'avère ardu dans la mesure où le logement pourrait abriter un amas d'objets hétéroclites et serait très insalubre. Des produits hautement toxiques peuvent ainsi intervenir dans l'opération, exposant l'intervenant à des risques mortels. Enfin, il ne doit pas être dissuadé par les saletés, immondices et détritus qui jonchent les espaces et endroits, où il est appelé à intervenir. Au terme de ses interventions, le nettoyeur extrême devra délivrer un certificat précisant que l'espace ou la zone est nettoyé et pourra de nouveau être habitable ou occupé.

Les champs d'intervention d'un nettoyeur extrême

Ces champs d'intervention englobent une diversité de prestations qui ont donné lieu à plusieurs types de métiers spécifiques. Il en est ainsi du :

- Nettoyage après découverte tardive d'un décès

Il arrive qu'une personne meure à son domicile et que ses proches ne l'apprennent que plusieurs jours plus tard, le cadavre commençait à se décomposer. Il en est de même dans les cas de suicide à domicile. Dans ces cas, le logement devrait être nettoyé et désinfecté soigneusement avant qu'il ne redevienne de nouveau habitable. Le nettoyeur extrême exerçant le métier de nettoyage après décès est appelé à s'en charger. Par ailleurs, il est courant de faire appel à ses services pour déblayer et nettoyer une scène de crime après le passage de la police scientifique, du légiste et des enquêteurs. Mais, d'une manière générale, il s'avère courant de faire appel au nettoyeur extrême pour nettoyer et désinfecter une habitation après décès. Au-delà d'un simple nettoyage, le nettoyeur extrême devra veiller à éliminer les risques de prolifération des bactéries à l'aide d'une opération de désinfection totale.

- Nettoyage après syndrome de Diogène

On fait souvent appel à un nettoyeur extrême pour nettoyer le logement d'une personne affectée de trouble de comportement qui l'amène à négliger son hygiène corporelle et domestique. Son espace de vie se trouve dans l'insalubrité totale, associé à une syllogomanie ou une manie d'accumuler des objets inutiles et hétéroclites. Le spécialiste du nettoyage après syndrome de Diogène est appelé à faire un tri, à se débarrasser des détritus, à désinfecter et à rendre les locaux plus sains et de nouveau habitables.

- Nettoyage après sinistre

Remettre un appartement ou des locaux en l'état après une inondation, des dégâts des eaux, un incendie ou autres catastrophes naturelles est un travail fastidieux qui requiert l'intervention d'un nettoyeur extrême. Le nettoyage consiste à déblayer et à se débarrasser des décombres, des ruines, des gravats, des objets détruits aussi bien dans le logement que dans ses alentours immédiats tels que la cour, le jardin… puis de rendre les lieux de nouveau habitables.

En conclusion, le métier de nettoyeur extrême n'est pas une carrière à laquelle on aspire dès notre plus jeune âge. Ceux qui n'exercent pas de métier évolutif et professionnalisant s'y mettent, généralement, pour se constituer une source de revenus décente. Si le métier est peu séduisant, il n'en est pas moins indispensable au quotidien.