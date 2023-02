Neuf signes qui devraient vous inciter à réaliser un test auditif auprès d’un professionnel

On a souvent tendance à considérer notre capacité à entendre comme acquise, jusqu’à ce qu’elle commence à nous faire défaut. Un problème d'audition peut être source d'inquiétude, et il est légitime de chercher à comprendre ce qui vous arrive. La plupart du temps, une solution existe si l'on s'y prend à temps. Certains problèmes ne nécessitent pas de consulter un spécialiste de l'audition, tandis que d'autres indiquent clairement qu'un rendez-vous s'impose. Cet article présente neuf signes qui peuvent vouloir dire que vos oreilles ont besoin d’être examinées dans le cadre d'un test auditif professionnel.

Qu’est-ce qu’un test auditif professionnel ?

Un test auditif professionnel est un rendez-vous visant à contrôler la santé de vos oreilles et à faire le point sur votre audition. Vous pourrez trouver un lieu dédié à la santé auditive dans votre région grâce à cet outil : www.phonak.com/fr-fr/trouver-un-audioprothesiste. C’est dans ces cabinets que vous pourrez faire tester votre audition si celle-ci vous préoccupe. Au cours de ce rendez-vous, vous devrez passer plusieurs tests et répondre à des questions concernant votre santé et vos antécédents médicaux. À la fin, on vous présentera un bilan professionnel basé sur les résultats des tests et on vous recommandera la marche à suivre selon votre situation. Comment savoir si vous avez besoin d’un rendez-vous pour faire le point sur votre audition ? Lisez la suite de l’article pour reconnaître les signes.

Vous ressentez le besoin d’augmenter le volume de la télévision

L'un des premiers signes que les gens ont tendance à remarquer est qu'ils ressentent le besoin d'augmenter le volume de la télévision. Si vous êtes souvent tenté d'attraper la télécommande pour monter le son et que les chiffres de la barre de volume sont chaque jour un peu plus élevés, cela signifie certainement que vos oreilles ont du mal à fonctionner. On vous a peut-être même déjà fait des remarques sur la manière dont vous réglez le son de votre télévision ou de votre radio, ce qui provoque naturellement chez vous une certaine gêne. Il n'y a pas lieu d'en avoir honte, mais il est nécessaire de consulter un spécialiste pour améliorer votre confort de vie et exclure tout problème plus sérieux.

Vous avez la sensation que vos oreilles sont bouchées

Il est courant de rencontrer une perte d'audition lors d’un rhume ou d’une grippe du fait de la congestion naturelle, exacerbée par l'infection. Cependant, si aucun autre symptôme ne se manifeste en dehors de la sensation d'oreilles bouchées, il est préférable de se faire examiner. Ce blocage ressenti peut également se traduire par une impression de moins bien entendre, ce qui peut être inconfortable, voire angoissant. Il faut donc y remédier !

Vous demandez aux gens de répéter ce qu’ils ont dit

Vous demandez de plus en plus souvent aux gens de se répéter ? Si la réponse est oui, il y a de grandes chances que vous ayez besoin d'aide en ce qui concerne votre audition. Le fait de rencontrer des difficultés lors de conversations ordinaires est déroutant, mais ce problème peut être surmonté si vous disposez des bons outils. Pour les oreilles, il peut s'agir d'appareils auditifs, mais vous ne pourrez le savoir qu'une fois que vous aurez effectué un bilan.

Les gens vous demandent de parler moins fort

Tout comme on peut vous demander de répéter, vous avez peut-être aussi remarqué qu'on vous demande d'arrêter de crier. Bien entendu, vous n'avez pour votre part pas du tout l'impression de crier. D’après ceux qui vous entourent, néanmoins, vous parlez très fort. Si vous faites cela, c'est parce que vous avez justement la sensation de ne pas parler si fort. Pourtant, vous criez effectivement dans certaines situations, en particulier lorsque l'environnement est bruyant. Même si ce type de remarque peut vous mettre mal à l’aise, c'est également une bonne chose, car cela indique que vous avez besoin de faire examiner vos oreilles.

Les gens ont l’impression que vous parlez entre vos dents

A contrario, le risque est de chercher à compenser dans l'autre sens. Si les gens vous ont fait remarquer que vous parliez trop fort, il est naturel d'essayer de vous corriger et, en fin de compte, de parler si doucement que les gens n'ont pas la moindre idée de ce que vous dites ! Parler doucement est un réflexe naturel, dans la mesure où les mots que nous nous apprêtons à dire sont déjà connus de nous. Si vos proches ou les personnes de votre entourage vous demandent de parler plus fort, prenez rendez-vous avec un audioprothésiste, simplement au cas où votre audition en serait la cause.

Vous avez des difficultés à entendre lorsque vous êtes dans un lieu animé

Dans les endroits où il y a beaucoup de brouhaha autour de vous, il peut être plus difficile d'entendre ce que votre voisin vous dit. Vous tentez de vous concentrer sur la conversation, mais les bruits de fond sont trop importants et vous ne parvenez pas toujours à bien distinguer les sons et les phrases. Cela peut vous conduire à vous replier sur vous-même et à rester chez vous, voire à opter pour des solutions anti-bruit afin d'éviter de vous sentir à nouveau dépassé. Il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs d'aide auditive : ne tardez donc pas à prendre rendez-vous si le problème a déjà pris de l’ampleur.

La perte auditive a déjà affecté d’autres membres de votre famille

Si vos parents ou vos proches ont des problèmes d'audition et que vous avez remarqué quelques désagréments, il est temps de faire examiner vos oreilles par un audiologiste pour savoir si vous avez hérité d'une pathologie nécessitant un avis extérieur et des conseils de prise en charge. Il peut s'agir d'une simple intervention ou d'un examen plus approfondi de votre situation. Quoi qu'il en soit, mieux vaut savoir ce qui vous arrive que rester dans le flou.

Vous avez travaillé dans un environnement très bruyant

Si vous avez travaillé dans un environnement très bruyant, par exemple en tant qu'ingénieur du son ou qu'ouvrier dans la construction, vos oreilles ont peut-être développé certains dysfonctionnements au fil du temps. De nombreuses pathologies surviennent lorsque les oreilles sont exposées à un niveau sonore élevé et prolongé. Il est important de consulter un professionnel pour trouver une solution.

Vous avez plus de 60 ans

Si vous avez plus de 60 ans, il est fort probable que votre audition soit altérée. C'est en effet à cet âge que l'audition commence à se détériorer naturellement. Il est recommandé à toute personne âgée de plus de 60 ans de passer régulièrement des tests auditifs, au cas où des problèmes surviendraient qui passeraient inaperçus. Certains problèmes de santé plus fréquents chez les personnes âgées, comme le diabète, peuvent également être à l'origine de troubles auditifs.

Ces neuf indicateurs sont autant d'indices qui peuvent laisser penser que vous souffrez d'un problème d'audition et qu'il est nécessaire de vous faire examiner. N'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'audiologie proche de chez vous pour faire le nécessaire, retrouver confiance en vous et mieux entendre.