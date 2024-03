Panneaux solaires plug and play : faut-il vraiment se laisser tenter par leur installation ? 

Produire l’énergie dont ils ont besoin au quotidien est la solution trouvée par de nombreux ménages pour faire des économies. Ces dernières sont possibles en adoptant une diversité d’équipements solaires. Cependant, leur coût non négligeable décourage de multiples utilisateurs. Les kits solaires plug and play se positionnent alors comme une solution plus accessible et pratique pour avoir de l’énergie propre. Que faut-il savoir à leur propos avant de passer à l’étape de l’achat ?

À la découverte du panneau solaire plug and play

La conception de cet équipement répond principalement à la nécessité de rendre l’usage de l’énergie solaire plus facile à tous. Ainsi, les personnes qui souhaitent réaliser des économies peuvent y arriver sans grande difficulté. Le plug and play est un concept qui incite l’utilisateur à connecter et se servir en quelques gestes simples de l’équipement en sa possession. Vous n’avez donc aucune manipulation complexe à réaliser, car le montage du matériel est déjà préalablement effectué.

Les câbles nécessaires pour le raccorder à vos équipements sont également mis en place. Tout est plus facile avec ces panneaux solaires Plug and Play que vous pouvez acheter presque partout. Le matériel est facilement reconnaissable par les éléments qui le composent comme :

Les panneaux solaires de tailles variables ;

Le micro-onduleur ;

Les supports de fixation ;

La prise électrique standard.

Comme il est possible de le constater, l’ensemble est véritablement mobile et peut être déplacé à volonté. Vous pouvez ainsi l’installer dans un lieu où l’ensoleillement est maximal, afin de produire une quantité conséquente d’énergie. Le kit solaire plug and play est surtout destiné aux personnes qui veulent générer de l’électricité pour la consommer totalement.

Quel est son principe de fonctionnement ?



Les kits solaires plug and play ont de nombreuses similitudes avec les panneaux photovoltaïques vendus dans le commerce. En effet, ils sont faits d’un assemblage de cellules monocristallines qui retiennent la lumière émise par le soleil. Ensuite, cette dernière est changée en courant électrique continu pour alimenter les appareils électroménagers. Au préalable, le micro-onduleur présent dans le dispositif transforme l’énergie captée en courant alternatif qui peut être utilisé.

Pour mieux exploiter tout le potentiel du kit solaire plug and play dans le but d’avoir de l’électricité, un branchement à la prise de terre doit être effectué. Avez-vous envie d’utiliser durablement cette solution grâce à laquelle produire de l’électricité ? Vous devrez donc respecter toutes les étapes de l’installation, sans oublier d’entretenir convenablement tous les éléments du kit solaire.

La mise en place des panneaux solaires plug and play

L’installation des panneaux solaires plug and play peut se faire sur une toiture plate ou au sol selon vos préférences. Quel que soit le choix fait, le kit est fourni avec des supports grâce auxquels la fixation sera réalisée contre un mur. Cependant, prenez un temps de réflexion pour déterminer la façon de mettre en place les panneaux solaires. C’est le meilleur moyen d’éviter les ombres portées, qui pourraient alors limiter l’interception des rayons solaires au sol.

L’installation proprement dite est d’une facilité déconcertante. Vous devrez déplier les supports, et connecter les panneaux au micro-onduleur. Le prochain raccordement concerne le câble, puis vous mettrez la prise électrique à l’intérieur de celle placée contre le mur. En fonction du poids des panneaux solaires, il peut être nécessaire d’ajouter du lest pour renforcer l’installation. De façon pratique, les supports peuvent être fixés à une dalle en maçonnerie pour gagner en stabilité.

Les étapes à respecter à tout prix

Ne vous précipitez surtout pas pour mettre en place des panneaux solaires plug and play. L’une des conditions à respecter stipule que la puissance de l’installation doit être inférieure à 3 kWc. Elle ne peut être obtenue qu’en utilisant un nombre de panneaux solaires compris entre 6 et 8 unités. La fonctionnalité relative au découplage doit être présente sur le micro-onduleur. Quelle est son utilité ? Lorsqu’un réseau électrique n’est pas identifié, la production d’énergie par les panneaux est immédiatement arrêtée.

L’avantage de cette configuration est qu’elle protège les utilisateurs d’une potentielle électrocution. Assurez-vous que le kit solaire plug and play que vous comptez acheter soit équipé de cette fonction extrêmement utile. Faites appel à un spécialiste indépendant pour obtenir une certification dans la mesure du possible. Quant au logement qui recevra l’installation, il doit répondre à certaines normes électriques. La prise électrique ne doit délivrer que 16 A au maximum.

Cet équipement doit en plus bénéficier d’une protection assurée par un disjoncteur différentiel de 30 mA. Cette information peut facilement être vérifiée en consultant le panneau électrique. Cela veut dire que vous pouvez connecter 2 ou 4 panneaux solaires à cette prise électrique. Les autres mesures à respecter pour tirer le meilleur parti du kit solaire plug and play sont :

L’orientation des panneaux plein sud ;

Leur inclinaison doit être comprise entre 30° et 35° par rapport à l’horizon ;

L’installation des panneaux en dehors d’une zone ombragée.

Procédures administratives et entretien du kit solaire plug and play

L’endroit où vous comptez installer vos panneaux solaires plug and play déterminera les démarches administratives auxquelles vous plier. Vous n’êtes pas obligé de déclarer les travaux à la mairie, sauf si l’équipement doit être mis en place :

Sur la toiture ;

Sur un mur et à une hauteur supérieure à 1,80 m.

Par contre, vous devez impérativement remplir une convention d’autoconsommation en contactant le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Le volet de l’entretien du matériel doit également être passé en revue. Vous n’avez heureusement pas besoin de fournir de gros efforts sur ce plan. En effet, le plus important est de s’assurer que les panneaux solaires ne s’encrassent pas au fil du temps. La pluie peut être une alliée de taille pour bénéficier d’un nettoyage optimal et périodique.

Pensez également à vous servir d’un jet d’eau pour effectuer un entretien fréquent de votre kit solaire plug and play. Évitez toutefois les nettoyeurs haute pression pour ne pas détériorer les cellules solaires. Les saletés persistantes peuvent être éliminées en les frottant avec un chiffon et une solution savonneuse. Le rinçage doit ensuite être fait de façon abondante avec de l’eau claire. Cette opération devrait permettre à vos panneaux plug and play de capter le maximum de rayons solaires.