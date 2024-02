Peut-on déjouer les fluctuations du marché avec les achats périodiques par sommes fixes ?

Découvrez comment les achats périodiques par sommes fixes peuvent simplifier votre stratégie d'investissement, réduire le risque et potentiellement augmenter votre portefeuille au fil du temps. Apprenez les avantages de cette approche et comment la mettre en œuvre facilement pour un parcours d'investissement sans tracas.

Vous êtes prêt à en apprendre davantage sur une astuce d'investissement appelée la méthode des achats périodiques par sommes fixes, un moyen assez simple de faire fructifier votre argent sans prendre plus de risques. Cette méthode est parfaite pour ceux qui aiment investir sans trop s'en préoccuper. Il s'agit d'une méthode qui fonctionne à merveille, en particulier pour les personnes qui aiment investir seules.

Qu'est-ce que la méthode des achats périodiques par sommes fixes ? Il s'agit d'un jeu stratégique dans le cadre de la définition de vos objectifs financiers. Imaginez que vous investissiez la même somme d'argent dans votre action ou votre fonds préféré tous les mois ou même toutes les deux semaines. Cette méthode vous permet d'éviter le risque d'investir toutes vos liquidités en une seule fois, ce qui peut se retourner contre vous si le marché atteint des sommets. Au lieu de cela, vous étalez vos achats, vous obtenez un bon prix moyen au fil du temps et vous évitez le problème du "mauvais timing".

Comment les moyennes d'achat aident-elles à gérer la volatilité des marchés ?

Pourquoi est-ce intéressant ? Parce qu'elle vous permet de tirer profit d'un marché en pleine effervescence. En investissant régulièrement, vous obtenez plus d'actions lorsque les prix baissent et moins lorsqu'ils sont élevés. Mais bon, vous avez des actions d'avant qui font leur effet, vous êtes donc toujours dans le coup.

Vous y gagnez aussi sur le plan mental. Les gens paniquent souvent et cessent d'acheter lorsque les prix des actions chutent, mais avec les achats périodiques par sommes fixes, vous établissez un plan lorsque vous avez le sang-froid. Cela signifie que vous continuez à acheter des actions à prix réduit pendant que d'autres se rongent les ongles.

Et voici un conseil de pro : réinvestissez vos dividendes. C'est un peu comme le tour de force des achats périodiques par sommes fixes, qui vous permet de transformer les dividendes en actions supplémentaires sans avoir à lever le petit doigt. En un rien de temps, vous gagnez des dividendes sur ces dividendes !

L'installation est un jeu d'enfant. Il suffit d'un peu d'effort pour démarrer et tout est prêt. C'est une bonne affaire pour tous ceux qui préfèrent passer du temps à faire autre chose qu'à regarder les cours de la bourse.

Le système des moyennes d'achat est-il vraiment efficace ?

Mais cela fonctionne-t-il ? Pour beaucoup de gens, absolument. Il est difficile d'être plus malin que le marché, et la plupart des gens ont intérêt à investir régulièrement au fil du temps. Bien entendu, si vous bénéficiez d'une manne, vous ne voudrez peut-être pas l'investir au compte-gouttes pendant des années. Il serait plus judicieux de faire fructifier cet argent un peu plus rapidement, mais même dans ce cas, étaler vos achats peut s'avérer payant.

Les inconvénients ? Si le marché est à la hausse, vous pourriez vous reprocher de ne pas vous être lancé à corps perdu dans l'aventure. Et n'oubliez pas que vous devez choisir des investissements solides. La méthode des achats périodiques par sommes fixes ne permet pas de polir un mauvais placement.

Pourquoi la méthode des moyennes d'achat est-elle un moyen d'investir sans stress ?

Comment commencer ? Choisissez votre méthode : manuelle ou automatique. La méthode manuelle consiste à décider d'une date - par exemple, chaque jour de paie - et à acheter les actions ou les fonds choisis. Si vous optez pour la méthode automatique, vous consacrez un peu de temps à la mise en place, puis le système s'exécute de lui-même. C'est un peu plus de travail au départ, mais c'est beaucoup plus facile à l'arrivée.

L'idée à retenir est la suivante : les achats périodiques par sommes fixes sont un moyen astucieux et peu contraignant de jouer sur le marché. Mettez en place vos achats, puis profitez de la vie. Souvent, en matière d'investissement, c'est l'approche "moins c'est plus" qui peut s'avérer payante.

Réflexions finales

En fin de compte, les achats périodiques par sommes fixes s'imposent comme une stratégie d'investissement fiable et peu contraignante. Elle simplifie l'investissement, minimise les risques et peut potentiellement améliorer les rendements au fil du temps. En investissant régulièrement, vous pouvez non seulement tirer parti des fluctuations du marché, mais aussi éviter les pièges émotionnels qui peuvent perturber un investissement intelligent. C'est une approche idéale pour ceux qui préfèrent ne pas avoir à se préoccuper de l'investissement et qui souhaitent voir leur portefeuille croître régulièrement.

FAQs

Qu'est-ce que la méthode des achats périodiques par sommes fixes ?

La méthode des achats périodiques par sommes fixes est une stratégie d'investissement qui consiste à investir un montant fixe dans un actif particulier à intervalles réguliers, quel que soit le prix de cet actif.

Pourquoi devrais-je utiliser les achats périodiques par sommes fixes ?

Il contribue à réduire l'impact de la volatilité des marchés sur vos investissements, assure une épargne disciplinée et peut réduire le coût moyen de vos investissements au fil du temps.

Les achats périodiques par sommes fixes peuvent-ils vous protéger contre les baisses des marchés ?

Bien qu'elle ne permette pas d'éviter les pertes, elle peut atténuer le risque d'investir une somme importante à un moment inopportun en étalant vos achats.

Les achats périodiques par sommes fixes conviennent-ils à tous les investisseurs ?

Il est particulièrement avantageux pour les investisseurs à long terme qui cherchent à investir de manière cohérente sans avoir à anticiper le marché.