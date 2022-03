Pourquoi découvrir l’Afrique ?

L’Afrique, troisième continent en terme de superficie, derrière l’Asie et les Amériques, deuxième terre la plus peuplée, résonne souvent en nous comme une seule et même entité. Comme si l’étranger ne voyait de l’Italie et de la Slovénie que l’Europe, quand pourtant tout diffère.

On parle souvent de voyage hors du commun en Afrique, ou de visite de l’Afrique, mais quelle Afrique ? Celle de la reine Kadi et des Berbères ? Celle de Thomas Sankara et du Burkina Faso, ou bien celle d’Haïlé Sélassié et de l’Ethiopie ?

L’Afrique, le retour aux sources

Parcourir l’Afrique, c’est partir à la découverte de l’autre. De celles et ceux qui peuplent la terre des premiers Hommes, enfants de la reine de Saba et du roi Mansa Mussa. C’est entrevoir la mosaïque culturelle qui habille cette terre, du Haut-Atlas jusqu’au Mozambique.

C’est partir aux sources de l’humanité, et donc aux sources des grands fleuves ; remonter le Nil bleu jusqu’au lac Tana, ou le fleuve Congo jusqu’au Tanganyika ; parler avec les pêcheurs Kwengo sur l’Okavango, ou marcher des plaines du Massaï mara jusqu’au Serengeti, en compagnie de guides Samburu.

Partir à la conquête de soi-même

Le voyage est avant tout une quête, celle de soi. Parcourir l’Afrique n’y fait pas exception. La découverte de ses territoires et des Hommes qui les font vivre impose l’humilité, la sincérité et la confiance en ces citoyens méconnus.

Les découvrir, c’est rabattre les cartes, étouffer les préjugés, et voir que derrière les stéréotypes malheureux se cache une innocente élégance, une bienséance qui invite à la confiance. L’Afrique est le continent des sages, une terre de passage, qui est faite d’hospitalité et de prodigalité.

C’est également un continent en pleine mutation, qui se réforme politiquement et économiquement. Des villes comme Abidjan, Cotonou ou Dakar, comprennent aujourd’hui des palaces, des grands restaurants, des piscines publiques, qui permettent d’allier tourisme familial et découverte de l’une des natures les plus sauvage au monde.