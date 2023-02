Python : comment il fonctionne et à quoi il sert ?

Cet article se veut une sorte de petit guide de l'utilisateur pour apprendre à connaître un peu mieux l'un des langages de programmation informatique les plus utilisés du moment : Python. En effet, les applications, la gestion et les systèmes numériques de nombreux secteurs et entreprises dépendent de sa syntaxe. Acquérir cette compétence ou connaître les usages et le fonctionnement de Python, même dans les grandes lignes, est utile pour trouver un emploi, ou en tout cas pour améliorer sa connaissance des applications possibles du langage sur le marché des biens et services.

Après tout, il existe de nombreuses offres d'emploi et de nombreux postes, même pour les profils ayant un diplôme en sciences humaines et pas seulement en sciences, qui incluent les bases du codage via Python comme un " best to have ".

Il existe également de nombreuses formations qui permettent de devenir un développeur Python en peu de temps.

Qu'est-ce que Python ?

Python est un langage de programmation informatique inventé en 1989 par un programmeur néerlandais, Guido Van Rossum, qui a ensuite travaillé dans des entreprises telles que Google et Dropbox. Son langage est aujourd'hui l'un des plus populaires au monde, au point de figurer au rang des systèmes de codage les plus utilisés.

La raison en est la suivante : la syntaxe de Python est très simple et propre comparée à d'autres types de langages de programmation, elle est donc plus rapide et facile à apprendre.

En même temps, c’est un langage polyvalent qui permet de réaliser des applications, des backends de sites de commerce électronique et des logiciels de gestion, ou d'introduire des commandes et des fonctions pour extraire et analyser des données avec une flexibilité maximale. Tout ceci est gratuit et libre de droits.

Ces caractéristiques en font donc un produit très demandé sur le marché, notamment par les entreprises qui souhaitent développer les services et produits numériques les plus divers. Cela facilite, par exemple, l'interchangeabilité de la main-d'œuvre : ceux qui programment en Python peuvent plus facilement prendre en charge le processus de modification ou d'amélioration d'une application ou d'un système de gestion créé par d'autres dans ce même langage. Pour autant qu'ils fassent attention à « l’écriture ». La syntaxe étant simple, ils doivent coder de manière ordonnée et selon un style précis. Par exemple, il ne doit pas y avoir d'espaces ou de lignes vides, sinon le programme ne fonctionnera pas.

Il faut également se rappeler que Python doit être « interprété », c'est-à-dire lu et traduit en action par des systèmes que l'on trouve aujourd'hui dans presque tous les systèmes d'exploitation.

Son apprentissage de base prend généralement quelques mois, et en trois ans environ, on peut le maîtriser. Ce n'est pas un hasard si l'une des premières tâches confiées à un stagiaire ou à un apprenti dans une entreprise de haute technologie ou d'informatique est l'apprentissage du langage Python.

Dans quel cadre Python est-il utilisé ?

Aujourd'hui, les domaines dans lesquels Python est utilisé peuvent être résumés en trois grands macro-domaines :

Le développement web : il s'agit évidemment d'un secteur transversal, celui du codage, dans lequel, grâce à l'utilisation de frameworks - c'est-à-dire d'environnements numériques préétablis pour développer du code - et aux dérivations de véritables « dialectes » du langage Python, il est possible de créer les structures backend pour gérer des sites, des logiciels de gestion tels que les CRM et bien d'autres choses encore.

: il s'agit évidemment d'un secteur transversal, celui du codage, dans lequel, grâce à l'utilisation de frameworks - c'est-à-dire d'environnements numériques préétablis pour développer du code - et aux dérivations de véritables « dialectes » du langage Python, il est possible de créer les structures backend pour gérer des sites, des logiciels de gestion tels que les CRM et bien d'autres choses encore. Des scripts pour la "boîte à outils " : c'est-à-dire la création de commandes ad hoc pour la manipulation de fichiers et de données, mais aussi pour le "web scraping" (collecte de données en ligne). Par exemple, il est possible de créer un petit programme qui, tous les jours à la même heure, télécharge un certain type d'informations à partir d'une base de données - par exemple, le nombre de visites dans une salle d'urgence - puis les copie et les place sur un serveur. Il est ainsi possible de développer une application permettant de savoir quelle salle d'urgence est la moins encombrée à un moment donné.

: c'est-à-dire la création de commandes ad hoc pour la manipulation de fichiers et de données, mais aussi pour le "web scraping" (collecte de données en ligne). Par exemple, il est possible de créer un petit programme qui, tous les jours à la même heure, télécharge un certain type d'informations à partir d'une base de données - par exemple, le nombre de visites dans une salle d'urgence - puis les copie et les place sur un serveur. Il est ainsi possible de développer une application permettant de savoir quelle salle d'urgence est la moins encombrée à un moment donné. La science des données pures : il s'agit d'un domaine où Python est souvent utilisé à la place d'autres programmes d'analyse statistique ou d'interprétation mathématique des données, tels que R ou Matlab, pour analyser les données volumineuses.

Les possibilités d'emploi dans le secteur IT sont vraiment nombreuses. Cela est également dû au fait que Python est largement utilisé par des entreprises telles que Netflix, Google, Facebook, Reddit, YouTube, Instagram et bien d'autres. Plus précisément, Spotify utilise Python dans ses services dorsaux, capturant les données des utilisateurs pour fournir des recommandations et des listes de lecture précises. Dropbox, quant à lui, utilise des scripts Python pour créer ses applications natives sur chaque plateforme (Windows, MacOs, Linux, iOS, Android, etc.).

Il n'est donc pas surprenant que la demande de développeurs capables de programmer en Phython soit en constante augmentation.