Qu’est-ce que le projet crypto « Secret Network » et sa crypto monnaie le SCRT ?

Analyse de la cryptomonnaie Secret

Selon le site de référence CoinMarketCap, le 28 janvier 2022, la valeur du SCRT est de 5.61 $. Secret est classée à la 89ème position en termes de capitalisation boursière et celle-ci s’élève à environ 837 millions de dollars. La Total Value Locked (TVL) de Secret s’élève à environ 53 millions de dollars (Qu’est-ce que la Total Value Locked ou Valeur totale immobilisée ? Voici des précisions dans cet article de Coin24). L’un des petits problèmes de cette cryptomonnaie, c’est qu’il s’agit d’une cryptomonnaie inflationniste. Tous les ans, 15% de tokens supplémentaires sont injectés dans la blockchain ce qui fait mécaniquement descendre un peu sa valeur unitaire ainsi que sa capitalisation. Cela signifie que pour monter en valeur ou stagner, cette blockchain doit attirer chaque année au moins 15 % d’investissement en plus.

Qu’est-ce que le Secret Network ?

Par certains aspects, Secret Network ressemble un peu à un autre projet, le projet Oasis Network que vous connaissez peut-être déjà. Oasis Network est une blockchain qui axe son développement sur la mise en place de mécanismes pour la confidentialité des données. Secret Network développe un projet assez similaire, qui se concentre également sur la confidentialité des données.

Confidentialité des données et blockchain, quel lien et pourquoi est-ce important ?

Comme vous le savez, la blockchain propose beaucoup d’avantages, mais le registre des transactions, qui contient l’historique de tous les blocs générés sur la blockchain, est entièrement public. C’est le cas pour toutes les blockchains importantes comme par exemple Bitcoin. Vous pouvez consulter les transactions ou encore les wallets existantes avec les bitcoins qu’elles contiennent. Évidemment, seules les informations de la blockchain sont disponibles, personne ne sait qui est derrière l’adresse des différents wallets. Bien sûr certains propriétaires de wallets sont connus du public, car ils peuvent avoir partagé leur identité.

Étant donné qu’il est possible de consulter facilement les adresses des wallets les plus importantes d’une blockchain, celle-ci sont particulièrement exposé aux attaques de hackers. Et c’est la même chose lorsqu’un développeur cherche à développer une application décentralisée (dApp), son adresse va être publique.

Cela a pour conséquence que certaines entreprises ou certains développeurs ne veulent pas être sur la blockchain car cela compromettrait les données de leurs utilisateurs. Cela compromettrait aussi certaines données des entreprises et leurs technologies. Si une entreprise publie sa technologie sur la blockchain, alors elle sera publique.

C’est pour cette raison que des solutions sont nécessaires pour la confidentialité des données, dans certains cas pour la blockchain. C’est un équilibre assez compliqué car l’un des piliers de la blockchain est la transparence, puisque c’est la transparence qui permet aux utilisateurs de vérifier que la blockchain est bien décentralisée. Il peut donc y avoir parfois un conflit entre transparence et confidentialité.

Que peut faire Secret Newtork pour aider à remédier à ces problèmes ?

Sur son site web, le projet Secret Network prétend combiner les smart contracts de Ethereum, la confidentialité du projet Monero et la scalabilité du projet Cosmos. Secret Network est un réseau décentralisé de nœuds (appelés nœuds secrets, il s’agit d’ordinateurs) qui créent des environnements de traitement des données entièrement sécurisés décrites sur le site web de Secret Network comme des « boites noires ». Chaque nœud fait des opérations sur les données sans réellement savoir ce que sont les données. Il s’agit de données cryptées. Les utilisateurs ont ce que les développeurs de la blockchain appellent des « viewing keys » que l’on pourrait traduire par « clé de visualisation » qui leur permettent de visualiser les données encryptées. Mais les nœuds, eux, n'auront pas accès à ces clés. Cela signifie que les nœuds qui traitent les données n’ont pas accès à leur réel contenu.