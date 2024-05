Que choisir entre le prêt personnel et le crédit renouvelable ?

Vous envisagez de souscrire un crédit à la consommation pour financer un ou plusieurs de vos projets, mais hésitez entre le prêt personnel et le crédit renouvelable ? Vous êtes au bon endroit, car nous allons vous aider à bien choisir entre les deux en fonction de votre profil emprunteur et de vos besoins.

Ce qu’il faut savoir sur le prêt personnel

Si vous optez pour un crédit à la consommation de cette forme, vous aurez à votre disposition une somme fixe à déterminer au moment de la demande de prêt. Le remboursement de ce montant doit se faire sur une période prédéterminée, généralement avec des mensualités fixes. Le taux d’intérêt du prêt personnel peut être fixe ou variable selon le contrat. Bien évidemment, un taux fixe reste le même tout au long de la durée du prêt, tandis qu’un taux variable change selon les tendances du marché.

En outre, la durée de remboursement de ce genre de crédit à la consommation est toujours fixée à l’avance. Le prêt personnel est soldé une fois que vous avez payé toutes les échéances. Il faut ensuite contracter un autre emprunt personnel auprès de votre organisme de crédit pour financer un nouvel achat ou un nouveau projet. À noter d’ailleurs que le prêt personnel est souvent utilisé pour une dépense importante et bien définie comme l’acquisition d’une nouvelle voiture, la rénovation de son logement, des frais médicaux, etc.

Les points essentiels concernant le crédit renouvelable

Autrement appelé crédit revolving, le crédit renouvelable vous permet d’avoir à disposition une somme d’argent que vous pouvez dépenser en toute liberté. Contrairement au prêt personnel où vous recevez une somme fixe, celui-ci offre une ligne de crédit flexible que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Vous pouvez emprunter jusqu’à un certain montant, connu sous le nom de plafond de crédit, et rembourser ce que vous avez emprunté avec des intérêts. Vous pouvez dépenser votre emprunt comme vous voulez, sans vous justifier auprès de l’organisme prêteur.

De plus, vous avez la possibilité de rembourser le solde du crédit renouvelable selon vos moyens financiers, avec des paiements mensuels minimums généralement requis. Le taux d’intérêt pour ce type de crédit à la consommation est souvent variable. Il peut donc fluctuer en fonction des conditions du marché. Le crédit renouvelable peut être utilisé de manière continue tant que vous ne dépassez pas le plafond établi.

Laquelle de ces deux options de crédit à la consommation choisir ?

Il faut tenir compte de votre situation financière, de vos besoins et de votre autodiscipline en matière de gestion financière avant de vous décider. Si vous avez besoin d’une somme fixe pour un projet spécifique, un prêt personnel est plus approprié. Pour des dépenses imprévues ou des besoins de trésorerie à court terme, le crédit renouvelable est plus adapté. Si vous avez tendance à faire des achats impulsifs, un prêt personnel vous conviendra mieux, car il vous oblige à respecter un plan de remboursement structuré. Si vous hésitez encore, comparez les taux d’intérêt pour voir laquelle des deux options vous coûtera le moins cher.