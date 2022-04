Que sont les actions fractionnées et comment fonctionnent-elles ?

Au cours des dix dernières années, la popularité croissante des actions fractionnées a contribué à l'émergence d'une nouvelle vague d'investisseurs. En 2020, les fractions d’actions et l'augmentation subséquente des transactions sans commission ont permis à un nombre record de jeunes investisseurs d'entrer sur le marché pour la première fois.

L'une des principales raisons est que les actions fractionnées ont rendu l'investissement beaucoup plus abordable. Elles ont joué un rôle important en rendant le marché boursier plus abordable et plus accessible aux nouveaux investisseurs.

Auparavant, les investisseurs particuliers avaient besoin de milliers de Euros pour investir dans une action coûteuse comme Amazon, par exemple. Désormais, ils peuvent détenir une fraction de l'action Amazon avec seulement 5 Euros, ce qui leur permet de se constituer un portefeuille diversifié, quel que soit leur budget d'investissement.

Qu'est-ce qu'une action fractionnée ?

Une action fractionnée donne à un investisseur la possibilité de posséder une petite partie ou fraction d'une action entière. Les fonds négociés en bourse (fonds indiciels qui peuvent être négociés tout au long de la journée) peuvent également être achetés sous forme de fractions de parts.

Cela peut profiter aux investisseurs de multiples façons. Ils démocratisent l'accès à la propriété d'entreprises que des investisseurs disposant de plus petits montants ne pourraient pas obtenir autrement. Cet avantage permet aux investisseurs ayant des portefeuilles plus petits de diversifier leurs investissements plutôt que de devoir allouer la totalité de leur solde à une seule action à prix élevé.

La possibilité d'acheter et de vendre des fractions d’actions est relativement nouvelle pour les investisseurs particuliers, mais le concept de fractionnement des actions existe depuis longtemps.

Par exemple, si vous participez à un plan de réinvestissement des dividendes, cela se traduit souvent par la possession d'une fraction d'action.

Un investisseur peut également se retrouver propriétaire d’actions fractionnées à la suite d'une fusion ou d'une division d'actions.

Comment fonctionnent les actions fractionnées ?

Les actions fractionnées fonctionnent, à bien des égards, de la même manière que les actions complètes. Les actionnaires fractionnaires reçoivent le même pourcentage de bénéfices et de pertes que ceux qui détiennent des actions entières et peuvent également bénéficier des mêmes avantages, comme le droit de vote, selon la société de courtage. Si la société verse un dividende, les actionnaires fractionnaires ont également le droit de le recevoir.

Remarque : les droits de vote pour les actions fractionnées ne sont pas garantis selon la Securities and Exchange Commission (SEC) et dépendent du fonctionnement du programme d'investissement en fractions d’actions de votre société de courtage.

Exemple de fonctionnement des fractions d’actions

Disons que l'entreprise fictive ABC se négocie à 100 Euros l'action. Vous décidez d'investir seulement 50 Euros, ce qui fait de vous l'heureux propriétaire d'une ½ action de la société ABC. Si ABC déclare un dividende de 1 Euro, vous recevrez 0,50 Euro. Si le cours de l'action de la société augmente de 10 %, passant de 100 Euros à 110 Euros, votre participation augmentera également de 10 %, passant de 50 Euros à 55 Euros.

En utilisant notre prix initial de 100 Euros par action, si la société ABC procède à une division d'actions de 2 pour 1, vous possédez maintenant une action complète à 50 Euros, et le propriétaire de l'action complète possède deux actions à 50 Euros. Cela ne modifie pas le montant total investi, puisque les investisseurs en parts fractionnées disposent toujours de 50 Euros et que l'investisseur en parts entières dispose toujours d'un total de 100 Euros investis.

Dans la plupart des cas, vous pouvez acheter et vendre des actions fractionnées aussi facilement que des actions entières, mais il peut y avoir certains inconvénients dont vous devez être conscient et que nous aborderons dans la section suivante.

Comment acheter des actions fractionnées ?

Bien que les étapes puissent différer légèrement en fonction de votre société de courtage, le processus d'achat de fractions d'actions suit ce processus général.

Ouvrez un compte. Choisissez une société de courtage qui autorise les fractions d'actions.

Dépôt de fonds. Certaines sociétés de courtage vous permettront d'ouvrir le compte et de commencer à acheter des actions immédiatement, tandis que d'autres attendent que le dépôt soit compensé, ce qui peut prendre de 3 à 5 jours ouvrables.

Sélectionnez l'action. Notez que si certaines sociétés de courtage vous permettent d'acheter des fractions d'actions, vous pouvez être limité à certaines sociétés.

Choisissez la somme d'argent que vous souhaitez investir. Certaines sociétés de courtage vous permettent d'investir par nombre d'actions ou par montant en Euros. Si vous investissez sur la base d'un montant en Euros, c'est-à-dire par le biais de parts fractionnées, alors que si vous investissez en choisissant le nombre de parts, il s'agit généralement par défaut de parts entières uniquement.

Note : la possession de fractions d'actions peut ne pas être aussi avantageuse pour certaines techniques de négociation d'options que la vente d'options sur les actions couvertes.

Les fractions d’actions peuvent être un excellent moyen d'entrer sur le marché boursier à vos propres conditions et de posséder des actions de sociétés qui seraient normalement hors de votre gamme de prix ; elles permettent également de diversifier votre portefeuille plutôt que d'investir la majeure partie du solde de votre compte dans une seule action.

Bien que les fractions d’actions présentent certains inconvénients par rapport au transfert d'une société de courtage à une autre, les investisseurs en fractions d’actions ont toujours droit aux mêmes avantages proportionnels en termes de bénéfices et de dividendes, de sorte que les avantages l'emportent largement sur les coûts, en particulier pour les petits investisseurs individuels.

https://pixabay.com/photos/analytics-charts-business-woman-3265840/Image credit