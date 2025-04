Quelle est la date du prochain crypto bull run ?

Le prix du Bitcoin a plus que doublé en un an, passant de 26 000 environ à plus de 56 000 $. Pourtant, des indices mis en lumière par des experts laissent entendre qu’il faudra encore attendre avant de voir un bull run sur le marché des crypto-monnaies. Ce qui ne signifie pas qu’il faut attendre avant d’investir. Bien au contraire, le moment est idéal.

Lancé en 2009, le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie. Sa capitalisation boursière qui est d’environ 1,1 milliard de dollars équivaut à pratiquement 50 % de celle de tout le marché des crypto-monnaies. Ses performances ont donc un impact direct sur celles de tout le marché.

C’est quoi le bull run crypto ?

Le bull run de crypto désigne une hausse de prix prolongée sur le marché des crypto-monnaies. Durant cette période, les investisseurs sont optimistes et achètent beaucoup. Un bull run est alors caractérisé par une demande qui est supérieure à l’offre. Les prix augmentent par conséquent et les investisseurs gagnent de l’argent. Cependant, il faut garder en tête que durant cette période les prix peuvent légèrement baisser. Pour tirer le meilleur parti d’un bull run, il faut :

Toujours investir au bon moment, c’est-à-dire acheter au début du bull run ;

Savoir se retirer de la position au bon moment ;

Retirer ses profits de manière régulière ;

Investir en suivant la tendance du marché.

Un bull run est encore simplement appelé marché haussier.

À quand le prochain bull run crypto ?

D’après Arthur Hayes, cofondateur de BitMex, il ne faut pas attendre un bull run avant la fin du mois de septembre. Selon lui, le halving de Bitcoin qui a eu lieu en avril ne suffit pas à provoquer une hausse prolongée des prix. Au contraire, le bull run est provoqué par plusieurs autres déterminants qui ne dépendent pas directement du marché du Bitcoin, mais de la Federal Reserve (Fed), la banque centrale américaine, et des politiques de dépenses du gouvernement. D’après Hayes, le prix du Bitcoin va encore chuter à très court terme. Cependant, il ira à la hausse sur le long terme.

Les prédictions du cofondateur de BitMex sont assez concordantes avec les fluctuations de prix passés observées sur le marché du Bitcoin. En effet, de manière historique, le mois de septembre est le pire de l’année pour le Bitcoin qui connaît une baisse moyenne de 4,7 %. A contrario, le mois d’octobre est le meilleur pour le roi des crypto-monnaies qui connaît une hausse moyenne de 22,9 %.

Mais pourquoi les gens sont-ils optimistes quant à l’arrivée prochaine d’un bull run ?

Le halving du Bitcoin est la cause principale de cet optimisme. On parle de halving Bitcoin lorsque la récompense du mineur pour le minage d’un block est réduite de moitié. Elle intervient environ tous les 04 ans. Celle de 2024 a eu lieu le 20 avril. Durant les halving de 2020 et 2016, on avait observé une hausse du prix du Bitcoin, suivi par un léger bull run.

Même s’il n’a pas provoqué le bull run crypto qu’on attendait, le halving 2024 a tout même contribué à provoquer un nouveau sommet historique pour le Bitcoin. En effet, en mars dernier, le BTC a atteint un nouveau pic à 73 737 $. Malheureusement, il subit maintenant une résistance au niveau des 60 000 $. Adam Back, l’un des fondateurs du concept de crypto-monnaies, estime que le Bitcoin finira par atteindre 100 000 $. Mais il reconnaît également que cela pourrait ne pas arriver en 2024.

En plus du halving Bitcoin, l’approbation des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis laissait également croire qu’un bull run aurait lieu. En janvier 2024, 11 géants de la finance américaine obtenaient l’approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour la création et l’exploitation des ETF Bitcoin au comptant. Ce véhicule d’investissement permet de s’exposer au Bitcoin avec un compte de courtage ordinaire. Ainsi, les détenteurs de fonds de pension et de comptes titres entre autres, peuvent désormais investir dans le Bitcoin. l’ETF Bitcoin présente l’énorme avantage qu’il offre des outils réglementaires nécessaires pour protéger l’investisseur.

Depuis plus d’une décennie, la SEC, gendarme de la bourse américaine, s’est opposée à la création des ETF Bitcoin au comptant. Ce changement de politique pourrait être attribué à l’entrée en jeu d’intérêts de géants tels que BlackRock, Franklin Templeton et Ark Invest. Ces nouveaux ETFs ont d’ailleurs déjà attiré des capitaux à hauteur de 17,3 milliards USD. Ces investissements massifs sont l’une des raisons pour lesquelles le prix du BTC a atteint un nouveau pic en mars. Mais jusque-là, le bull run tant attendu n’a pas suivi.

Les conditions à remplir pour obtenir un bull run crypto en 2024

L’inflation est l’une des raisons principales pour lesquelles le prix du Bitcoin et celui des autres crypto-monnaies grimpent. On parle d’inflation lorsque la valeur de la monnaie diminue, ce qui provoque une augmentation du coût de la vie. Le gouvernement américain est particulièrement doué pour contrôler son économie en provoquant ou en stoppant des inflations. Pour cela, la Fed imprime plus ou moins de billets de banque ou joue avec les taux d’intérêt.

Puisque l’inflation signifie la baisse de la valeur d’une monnaie fiduciaire telle que le dollar ou l’euro, les investisseurs préfèrent sécuriser leurs avoirs en achetant le Bitcoin, l’Ethereum ou d’autres crypto-monnaies. Elles offrent une excellente alternative contre l’inflation.

Finalement, les prix des crypto-monnaies dépendent essentiellement du jeu de l’offre et de la demande. Ceci signifie que les acteurs du marché doivent travailler à créer plus de vecteurs d’utilisation de ces monnaies numériques. Pour le moment, une poignée d’entreprises acceptent le paiement de certains produits avec des cryptos :

Tesla ;

Microsoft ;

newegg.com ;

Shopify ;

Rakuten ;

Axa ;

Bitdials.

Si plus d’entreprises acceptaient les paiements crypto, la demande irait à la hausse, de même que les prix. Donc l’utilité de la crypto est à développer. Le premier chantier, c'est sans aucun doute l’accessibilité. Il faut que la crypto soit aussi facile à dépenser que l’argent qui se trouve sur une carte Visa.

Comment se faire de l’argent pendant un bull run crypto ?

Afin de tirer parti d’un marché crypto haussier, il faut tout d’abord choisir le meilleur moment pour se lancer. L’idéal, c'est de commencer avant que le bull run ne débute. Si vous ne savez pas repérer cet instant magique, veuillez vous faire assister d’un conseiller financier certifié.

Premièrement, investir dans des altcoins prometteurs peut s’avérer plus profitable. En effet, malgré le fait que le bull run soit provoqué par Bitcoin, d’autres cryptos peuvent vous permettre de ramasser beaucoup plus de profits. Les nouveaux projets sont souvent ceux qui offrent le meilleur retour sur investissement. Bien sûr, vous devez faire attention aux arnaques.

La deuxième astuce pour vous en mettre plein les poches pendant un marché haussier crypto c’est d’investir en utilisant la technique du coût moyen en dollars ou DCA. Elle consiste à investir de manière régulière un certain montant sur le marché. C’est une excellente stratégie lorsqu’on souhaite mitiger les risques dus aux fluctuations de prix.

La troisième astuce consiste à diversifier son portefeuille. Autrement dit, ne mettez pas tout votre argent sur une seule crypto. En général, en plus du Bitcoin, vous pouvez investir dans l’une des cryptos suivantes :

Ethereum ;

Solana ;

Dogecoin ;

Polygon ;

Avalanche ;

Cosmos ;

Stellar ;

Kaspa.

Pendant un bull run crypto, les nombreuses opportunités de faire de jolis profits s’accompagnent toujours de gros risques. Cependant, en appliquant les bonnes stratégies et en restant vigilant, vous pouvez gérer la volatilité et potentiellement récolter des récompenses importantes.