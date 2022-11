Quelles fleurs privilégier pour votre bouquet de Noël  ?

Noël, c’est l’occasion de bien décorer votre intérieur avec de beaux sapins, mais aussi d’offrir de jolis bouquets de fleurs aux personnes que vous aimez. Pour faire plaisir à vos proches et leur prouver votre attachement, privilégiez les plantes et fleurs de saison. Si vous n’avez pas eu le temps de bien préparer vos cadeaux, un bouquet de fleurs de Noël pourra être acheté jusqu'au dernier moment.

Le rouge, la couleur parfaite pour un bouquet de fleurs de Noël indémodable



Afin que la magie de Noël s’opère, pensez à offrir des bouquets de fleurs festifs et affectueux ornés de verdure. Et comme vous le savez, la couleur rouge est celle qui symbolise mieux Noël. Au-delà de cet aspect authentique de la fête, la fleur rouge a le pouvoir de donner vie aux pièces et d’attirer l’attention. Elle est aussi préférée pour les ondes positives qu’elle diffuse chaque jour durant les fêtes de fin d'année.



Pour les amoureux, Noël serait donc l’occasion pour offrir un bouquet de fleurs uni rouge afin de révéler ou d'accentuer vos sentiments envers l'être aimé. Si vous n’êtes pas amoureux, l’idéal serait d’opter pour la Livraison bouquet de fleurs de Noël en privilégiant un bouquet nuancé, de rouge, de blanc, ou encore de orange composé de fleurs de saison. Un cadeau floral des plus symbolique pour cette periode féérique.

Les raisons d’opter pour la livraison de bouquets de fleurs pour la Noël

La livraison de bouquet de fleurs est la meilleure solution pour surprendre vos proches le jour de Noël. En effet, la livraison peut se faire tous les jours, même le 25 décembre jusqu’à 11 h par les fleuristes de Florajet. Possédant le plus grand réseau de fleuristes en France, Florajet vous propose ses services de livraison de fleurs et plantes pour toutes les occasions, en France et à l’étranger. Vous pouvez donc commander votre bouquet de fleurs de Noël jusqu’à la dernière minute.



L'entreprise propose également la Livraison sapin Noël. En 48h, vous serez déjà en possession de votre sapin de Noël nordmann, peu importe où vous vous trouvez en France grâce à des transporteurs sérieux et avertis. Il ne vous restera plus qu'à le décorer !

Les fleurs rouges à privilégier pour votre bouquet de Noël

Les fleurs rouges que vous pouvez choisir pour votre bouquet de Noël sont variées. Mais pour faire bonne impression et surtout rendre votre cadeau de Noël inoubliable, faites votre sélection de fleurs entre :

Les amaryllis rouges ;

Les lys rouges ;

Les tulipes rouges ;

Les anthuriums rouges, etc.

Pour embellir votre bouquet, associez ces fleurs rouges avec des fleurs vertes, du feuillage et des accessoires en or ou en argent. Ces éléments permettent en effet de rester dans l’esprit de Noël. De plus, ils s’harmonisent parfaitement à la décoration de Noël. Avec ces choix, votre bouquet de fleurs de Noël trouvera facilement sa place à côté du sapin de Noël de vos proches.



Vous pouvez aussi opter pour les orchidées rouges ou les fleurs exotiques (alpinias ou héliconias). Ce sont des espèces de plantes qui évoquent la joie et le bonheur pendant les jours de fête comme la Noël. Vous aurez donc l’embarras de choix !

Le blanc, la couleur idéale pour un bouquet de fleurs de Noël chic et classe



Si vous n’aimez trop le rouge, un bouquet de fleurs blanc est aussi un excellent choix qui s’intègre subtilement à l’esprit de Noël. Si vous ne le savez pas, la couleur blanche est le symbole de la pureté. C’est d’ailleurs pour cette raison que les fleurs blanches subliment les fiançailles, les mariages ainsi que les jours de fête comme la Noël. Pour un choix plus chic, faites une sélection de fleurs au ton de neige pour votre bouquet de fleurs de Noël.



Pour composer votre bouquet de fleurs de Noël blanc, vous avez le choix entre les lys blancs, les roses blanches, les jacinthes, etc. Les boules de Noël, les pommes de pin, les guirlandes et les paillettes vous permettront de sublimer votre bouquet. Si ces fleurs ne vous plaisent pas, optez pour les fleurs de saison parfumées comme les jacinthes blanches ou les azalées. Le poinsettia ainsi que les anthuriums sont aussi d’excellentes solutions pour embellir votre bouquet de fleurs de Noël ou votre intérieur.