Quelles sont les cryptomonnaies les plus prometteuses de 2022 ?

Si vous avez décidé d’investir dans la cryptomonnaie, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, cet article est fait pour vous. Nous vous proposons de découvrir les monnaies virtuelles qui vous permettront d’investir de la façon la plus sûre possible, tout en réalisant des bénéfices, ainsi que celles prometteuses, mais plus volatiles.

Le Ripple

Le Ripple a été fondé en 2012. À la différence des autres cryptomonnaies son objectif n’est pas de remplacer le système bancaire, mais de faciliter les moyens de paiements rapides, via sa plateforme décentralisée. Avec son approche qu’on pourrait qualifier de plus diplomatique, cette monnaie virtuelle propose un protocole d’échange d’actifs et d’envois de fonds en ce qui concerne les règlements. Le Ripple met en avant une plateforme permettant de réaliser des transactions instantanées, peu coûteuses et fiables. Le but étant de résoudre les problèmes liés aux procédés de paiement actuels. Aujourd’hui, plus de 300 fournisseurs ont adopté cette plateforme, dans plus de 40 pays, en faisant le quatrième crypto-actif le plus important.

Le Lucky Block

Acheter Lucky Block sera probablement un bon investissement cette année. La plateforme, qui s’apparente à l’un des meilleurs projets de cryptomonnaie pour 2022, a bouclé sa pré-vente de jetons avant même la date butoir, récoltant ainsi 5,7 millions de dollars.

Son objectif est de relancer la loterie et la réussite du Lucky Block pourrait bien être dû à son mécanisme se basant sur :

Les paiements de dividendes, à hauteur de 19,2 % par an.

Les dons généreux.

Le droit de vote sur les projets futurs.

Les œuvres de charité.

Dans cette optique, un don de 5 000 dollars de cryptomonnaies a été réalisé au profit de la Croix Rouge britannique en janvier 2022. Alors si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure Lucky Block, cliquez ici.

Le Chainlink

Le ChainLink est le projet le plus ancien visant à délivrer un service de type oracle. Son objectif est de rassembler le monde on-chain et celui off-chain. La première composante de ce cryptoactif est le contrat intelligent développé sur la blockchain Ethereum. Cet oracle contract traite les requêtes des utilisateurs désirant des informations off-chain. Il se compose de trois types de contrats :

L’Oder-matching contract. Ce contrat de gestion de commandes fixe un prix convenant à l’utilisateur et au fournisseur, afin d’obtenir des informations.

Le contrat de réputation. Il vise à vérifier l’intégrité du fournisseur.

Le contrat d’agrégation. Il a pour but d’analyser les données reçues, afin de trouver l’oracle le plus pertinent.

Le Bitcoin

Dernière cryptomonnaie dans laquelle investir cette année, le Bitcoin. Si on ne la présente plus, cette monnaie virtuelle reste bien la plus fiable du marché. Considéré comme une réserve de valeur pour de plus en plus d’institutions, le Bitcoin est idéal si vous souhaitez vous lancer dans ce type d’investissement. Cet argent virtuel permet la réalisation de transactions selon le principe de pair-to-pair, où aucune entité tierce n’intervient. C’est le réseau lui-même qui assure le contrôle et la validation des opérations. Le Bitcoin replace donc l’individu au centre des transactions et s’apparente à un achat simple. Et bien que le début d’année n’ait pas été tout rose, le cours du Bitcoin a repris sa progression.