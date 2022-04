Quentin Fillon-Maillet, l’étoile de l’hiver

Après un hiver majestueux mis en exergue par une réussite olympique extraordinaire, Quentin Fillon-Maillet est devenu le quatrième français à remporter le classement général de la Coupe du monde de biathlon. Auréolé du gros globe de cristal sans la moindre contestation possible, le Jurassien succède à Johannes Boe mais surtout à ses illustres prédécesseurs que furent Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée et bien entendu plus récemment, Martin Fourcade.

Ce succès, QFM l’a construit d’une main de maître avec dix succès cette saison (8 si l’on s’en tient à la Coupe du monde). Intraitable et archi-dominateur dans l’épreuve de la poursuite, le Français a connu, à 29 ans, la saison la plus faste de sa carrière.

Des débuts sur des chapeaux de roues

Les Norvégiens risquent de regretter longtemps leur début de saison en demi-teinte. Les duels franco-norvégiens font indéniablement partie chez les hommes, des moments forts et attendus chaque saison en biathlon. Dès décembre et après plusieurs résultats positifs incluant des podiums en novembre, le Français marchait sur l’eau. Les deux victoires obtenues coup sur coup en poursuite en Autriche à Hochfilzen et en France, lors de la grande étape de la Coupe du monde au Grand-Bornand, auront définitivement permis à QFM d’assurer son rang et de voir qu’il était lui aussi capable de jouer les premiers rôles.

Souvent et logiquement dans l’ombre de Martin Fourcade ces dernières saisons en équipe de France, QFM fut toujours, plus qu’un talent brut, un grand travailleur. Des années passées en équipe de France et son dur labeur lui auront à coup sûr offert ces instants de gloire et la quête de ce gros globe et de ceux des disciplines de poursuite et de sprint. Après trois saisons terminées à la troisième place du classement général, il n’aura même pas pris le temps de découvrir la seconde marche du podium.

Cinq médailles aux Jeux

Leader d’une équipe de France toujours aussi impressionnante malgré la fin de saison délicate du grand espoir Émilien Jacquelin chez les hommes, Fillon-Maillet fut l’un des grands artisans de la récolte des Bleus du côté de Pékin où se tenaient les Jeux Olympiques d’hiver 2022.

Légende : Le biathlon est un sport à suspense ! < Photo par Pixabay, CC0 >

Titré pour la première fois dans sa carrière professionnelle sur l’individuelle, une course qu’il n’apprécie pourtant pas plus que cela, le franc-comtois avait lancé ses Jeux de manière inattendue. La suite ne sera qu’histoire avec au pire, une quatrième place sur la mass-start, au léger goût de déception. Deux titres, trois médailles d’argent et une place dans l’histoire en devenant le premier biathlète de l’histoire à emmagasiner cinq médailles lors d’une même olympiade. Même les légendes Bjoerndalen et Fourcade n’étaient pas parvenues à le faire.

Petit globe de la mass-start pour sa compatriote Justine Braisaz-Bouchet

Dans le monde du sport et particulièrement du biathlon, les règles sont particulièrement simples. Le plus rapide s’impose. Mais comme dans le monde du jeu et du divertissement où les règles du poker imposent par exemple certaines subtilités, le biathlon prend lui en compte de nombreuses données, y compris pour le classement général et des disciplines particulières. Par exemple, les deux plus mauvaises courses de la saison en individuel ne rentrent pas dans le décompte du classement. Une donnée qui a servi à la championne olympique Justine Braisaz-Bouchet, sans toutefois qu’elle ne vole rien à personne. En faisant « tapis », la Savoyarde a ajouté la cerise sur le gâteau d’une fin de saison 2022 définitivement excitante.

Vainqueur de la dernière mass-start de la saison du côté de Holmenkollen, la Française ignorait au moment de son franchissement de ligne qu’elle allait faire coup double et remporter le globe de la discipline. Loin derrière elle, la principale favorite suédoise Elvira Oberg subissait en effet un vrai coup de moins bien et se voyait, quasi sur la ligne, devancée par sa propre coéquipière qui malgré elle, offrait le titre à la Française.

Champions olympiques et vainqueurs de globes en Coupe du monde, QFM et Braisaz-Bouchet ont clairement animé la fin de saison fantastique des Bleus !