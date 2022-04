Réfugiés ukrainiens : le kit gratuit pour leur venir en aide

Démarches Administratives a créé un kit gratuit afin d’aider les réfugiés ukrainiens à accomplir les diverses démarches et jouir de leurs droits.

Les civils sont les premières victimes de la guerre. Souvent contraints de fuir vers les pays les plus proches, ils font face au barrage de la langue et ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. Afin de répondre à leurs besoins, il existe désormais un kit gratuit à télécharger pour les accompagner et les aider à faire valoir leurs droits. Décryptage.

L’aide aux réfugiés ukrainiens

La France se mobilise pour l’Ukraine à travers divers dispositifs et élans de solidarité. Collectes de vêtements et de vivres, propositions d’hébergement par des familles d’accueil volontaires ou encore dons financiers… Les initiatives ne manquent pas.

En arrivant sur le territoire, les familles ont souvent tout laissé derrière elles et doivent repartir de zéro dans un pays totalement inconnu, où la langue et les habitudes sont très différentes du pays d’origine. Toute aide est donc bonne à prendre, tant sur le plan psychologique que pratique.

Apportez vos connaissances pour accompagner les réfugiés dans leurs démarches

Pour nombre de citoyens ukrainiens, la France est un pays inconnu dans lequel ils vont pourtant devoir accomplir certaines démarches administratives. Heureusement, ils ne sont pas seuls dans ce périple.

Le kit d’accompagnement pour les réfugiés ukrainiens permet à tout un chacun de venir en aide aux familles expatriées en les accompagnant sur le plan administratif. Que vous soyez un particulier, une structure administrative ou même une entreprise, ce kit pratique vous est dédié.

Il est totalement gratuit et téléchargeable en quelques secondes. Il vous suffit de vous rendre sur la page d’accueil du site pour télécharger le kit e renseigner votre adresse mail dans l’espace « Je veux aider l’Ukraine ». Le kit complet à télécharger vous sera alors directement envoyé.

Que contient le kit d’accompagnement pour les réfugiés ukrainiens ?

Le kit d’accompagnement se compose exactement de 10 fiches pratiques sur les droits et prestations accessibles aux réfugiés. À la fois synthétiques et ludiques, elles informent toute personne souhaitant apporter son aide aux réfugiés. En effet, ces fiches vous donnent les clés pour les guider vers les diverses aides accordées et les démarches administratives à réaliser.

Ce kit complet pour les Ukrainiens met l’accent sur toutes les formalités à entreprendre dès leur arrivée sur le territoire français, à savoir :

obtenir la protection temporaire ;

; demander l’ allocation mensuelle pour demandeur d’asile (ADA) ;

(ADA) ; obtenir une autorisation de travail ;

ouvrir un compte bancaire domicilié en France ;

bénéficier des frais de santé pris en charge par la CPAM ;

trouver un hébergement et bénéficier de l’aide au logement ;

scolariser un enfant dans un établissement scolaire ;

apprendre le français grâce à des cours gratuits en ligne ;

bénéficier de la gratuité des transports ferroviaires pour se déplacer ;

trouver une solution pour les animaux de compagnie.

Après quelques minutes de lecture seulement, vous serez en mesure d’aider les réfugiés ukrainiens à entamer leur intégration en France.

À noter que la plupart des démarches sont à effectuer auprès de la préfecture ou directement en ligne. En cas de besoin, la plateforme « Pour l’Ukraine » qui s’adresse aux réfugiés, mais aussi à leurs aidants, est accessible. Un espace est notamment traduit dans leur langue maternelle, afin de simplifier l’accès à l’information.