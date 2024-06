Société Unipersonnelle : quelle forme choisir ?

Lancer son entreprise en solo, c'est la meilleure des idées d'un entrepreneur qui souhaite se faire une place. Cependant, le choix de la forme juridique appropriée à une entreprise est l'une des étapes cruciales que vous devez parfaire. Bien que les structures soient avantageuses, elles présentent aussi des inconvénients spécifiques en termes de gestion, de responsabilité et de fiscalité. Pour vous accompagner dans ce choix, voici en détail les différentes options de société unipersonnelle à étudier.

Société (SASU)

Très flexible et attractive en terme juridique, une société SASU est un meilleur choix pour les entrepreneurs qui souhaitent rapidement évoluer. En effet, la SASU est favorable à l'organisation de la structure et à la rédaction des statuts. Son principal avantage est la limitation de la responsabilité de l’associé unique au montant de ses apports. Avec elle, le dirigeant est bien protégé et fonctionne sous une couverture sociale plus complète. Cependant, la SASU avec ses formalités de gestion et de création plus complexes, elle reste coûteuse.

Société (EURL)

Variante des entreprises SARL, une société EURL est idéale à un unique associé. À l'image de la société SASU, celle-ci limite aussi les responsabilités du seul associé à ses apports et protège son patrimoine personnel. L'atout avec cette forme de société est qu'elle offre un cadre juridique éprouvé et rassurant. Pour permettre une certaine flexibilité fiscale à l'entrepreneur, elle lui propose le choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt les sociétés. La EURL est néanmoins soumise à une gestion plus stricte et à des obligations comptables.

Société (EI)

Pour démarrer une activité en solo, la société unipersonnelle EI est le meilleur choix. Plus courante et plus simple en termes de forme juridique, elle est très rapide. Ainsi, la EI est caractérisée par :

une simplicité administrative ;

; une démarche de création rapide ;

une création sans aucun capital requis.

Par ailleurs, il n'existe aucune distinction entre le patrimoine personnel et celui qui est professionnel. Ce qui explique que les dettes de la société peuvent être directement imputées des biens personnels de son propriétaire. Eh bien ! ceci est un risque significatif.

Société (EIRL)



Si vous souhaitez contourner les désavantages de l'EI, la société EIRL est la bonne option. Ici, vous pouvez en tant qu'entrepreneur protéger votre patrimoine personnel en raison de déclarer un patrimoine affecté à votre activité personnelle. Ce faisant, seuls les biens affectés seront saisis par les créanciers en cas de difficultés financières. La société EIRL fait donc le cumul des atouts de l'EI (la simplicité administrative…) et la possibilité de la meilleure protection des biens personnels.