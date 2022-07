SSSgram télécharger vidéo instagram et télécharger story instagram

La tendance actuelle a fait de ce réseau social un des plus utilisés au monde. Il s’agit bien évidemment d’Instagram. Pour une raison ou une autre, on peut avoir besoin des contenus vidéos ou photos sur ce réseau social. De ce fait, on a à notre disposition un outil qui nous permet de télécharger ces fichiers pour les utiliser hors ligne ou pour les reposter. Cet article vous permet de connaitre les étapes à suivre pour obtenir des vidéos et photos grâce à ce téléchargeur instagram.

Comment télécharger vidéo instagram ou photo instagram ?

Avant de commencer, il mérite de mentionner qu’il existe deux façons de télécharger vidéo instagram. Le téléchargement direct sur un pc et le téléchargement sur mobile sous les systèmes android ou ios. A cet effet, nous allons voir deux sous-parties distinctes.

Télécharger vidéo instagram sur pc

Pour télécharger story instagram ou vidéo instagram sur un pc, il suffit de trouver la vidéo ou la photo que vous voulez télécharger et se rendre vers l’option relative. Après cela, assurez-vous de copier correctement le lien et que celui-ci soit effectivement dans le presse-papier.

Par la suite, ouvrez le site téléchargeur instagram et copiez-y le lien fourni par instagram. N’oubliez pas de sélectionner le bouton bleu télécharger. Après tout cela, le processus de téléchargement commencera.

La dernière étape pour télécharger vidéo instagram consiste à choisir le type de format de la vidéo ou de la photo. En quelques secondes le fichier sera prêt à être téléchargé. Pour finaliser le processus, valider par le bouton orange et en moins d’une minute le fichier sera prêt à être lu ou visionné.

Télécharger vidéo instagram sur android ou ios

Pour android, vous serez amené à suivre ces étapes pour obtenir un fichier vidéo ou photo grâce au téléchargeur instagram .

Rendez-vous sur l’application installée dans le système, puis vers la vidéo à télécharger. Ensuite, copier le lien menant vers la vidéo et glissez ou coller ce lien dans la barre URL du site téléchargeur. Pour terminer, vous n’avez qu’à suivre les étapes de téléchargement et le fichier sera prêt à la lecture.

Pour ios, le processus est à peu près le même. En premier lieu, il suffit de copier le lien de la vidéo à télécharger. Par la suite, il faut ouvrir l’application téléchargeur sur l’iPhone et se rendre dans la barre URL pour y glisser ou pour y coller le lien. Appuyer sur télécharger et en quelques secondes la vidéo sera prête.

Comment télécharger Story instagram ?

Voici les trois étapes à suivre pour télécharger story instagram sur vos appareils mobiles ou sur votre pc pour en bénéficier hors ligne.

En premier lieu, il faut se rendre sur la story et vers l’option pour obtenir le lien. Copiez ensuite ce lien pour qu’il soit dans le presse-papier et se rendre sur le site du téléchargeur instagram pour la suite des opérations. La phase finale étant le téléchargement du fichier sous le nom et le format souhaité. Il faut noter que le processus de téléchargement se fait d’une manière assez rapide et presque instantanée. En moins d’une minute, vous pourrez profiter du fichier téléchargé. Le site travail en respectant votre anonymat et vos données privées et en plus le service est 100% gratuit.