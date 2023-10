Threads, l’appli de Meta, un cauchemar pour la vie privée ?

Threads, le programme de Meta destiné à concurrencer Twitter, n'est pas encore accessible au public, mais il ressemble déjà à un cauchemar en matière de protection de la vie privée.

Threads, interdit de lancement en Europe ?

Les informations fournies sur la confidentialité de l'appli via les divulgations obligatoires requises sur iOS montrent que l'appli peut collecter des informations très sensibles sur les utilisateurs afin de dresser le profil de leur activité numérique, notamment des données sur la santé et les finances, la localisation précise, l'historique de navigation, les contacts, l'historique de recherche et d'autres informations sensibles. Étant donné que Meta, le développeur à l'origine de l'appli, entreprise précédemment connue sous le nom de Facebook, gagne de l'argent en suivant et en profilant les internautes pour vendre une partie de leurs informations via ses outils de microciblage publicitaire comportemental, cela n'a rien de surprenant. Mais cela soulève la question de savoir si Threads pourra être lancée dans l'Union européenne, où la base juridique invoquée par Meta pour traiter les données sensibles et personnelles des utilisateurs de Facebook a été jugée illégale au début de cette année.

Jurisprudence allemande

Meta a depuis lors opté pour une revendication d'intérêt légitime pour le traitement de ces données à des fins publicitaires. Mais en début de semaine, la plus haute juridiction de l'Union européenne a aggravé le sort de Meta en rendant un arrêt sur une affaire allemande dans lequel elle déclare que cette base juridique n'est pas non plus appropriée pour la diffusion des publicités comportementales de Meta et qu'il faut demander le consentement des utilisateurs. En vertu de la législation européenne actuelle, les informations sensibles telles que les données relatives à la santé requièrent également une norme encore plus élevée de consentement explicite pour être traitées légalement afin d'être conformes au règlement général sur la protection des données. Meta devra donc demander et obtenir une autorisation spécifique pour traiter des données sensibles telles que les données de santé.

En outre, les prochaines réglementations européennes interdisent totalement l'utilisation de données sensibles à des fins publicitaires et peuvent requérir le consentement explicite de la Big Tech pour combiner des données à des fins de profilage publicitaire. Une incertitude juridique régionale encore plus grande se profile donc à l'horizon pour l'activité de Meta.

Peu de possibilités pour les utilisateurs de se protéger

Actuellement, le géant de l'Ad Tech n'offre même pas aux utilisateurs la possibilité de refuser le suivi et le profilage, et encore moins de demander explicitement s'il peut partager des données sur votre état de santé afin que les annonceurs puissent essayer de vous vendre des pilules amaigrissantes et autres. En outre, l'Union européenne s'apprête à imposer des limites encore plus strictes aux publicités de suivi. Une appli qui propose de tout suivre pour maximiser son attrait pour les annonceurs ne sera pas facile à vendre aux régulateurs régionaux.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Meta a récemment reçu l'ordre de cesser d'envoyer les données des utilisateurs de l'UE aux États-Unis pour traitement et a été condamné à une amende de près de 1,3 milliard de dollars pour avoir enfreint les exigences du RGPD en matière d'exportation de données. Cette ordonnance concerne spécifiquement Facebook mais, en principe, la même exigence pourrait être requise pour d'autres services de Meta qui ne protègent pas suffisamment les données des Européens à l'étranger, par exemple en utilisant une architecture de chiffrement de bout en bout. Il est clair que Threads n'offrira pas ce type de protection aux utilisateurs.

Changement radical de l’activité de Threads

La mise en conformité de l'activité de surveillance publicitaire de Meta avec la législation européenne nécessitera un changement radical de son mode de fonctionnement, ce qui ne semble pas être son programme avec Threads, étant donné qu'il présente encore la même exploitation de l'attention pour la capture des données qui a valu à l'empire de Mark Zuckerberg une réputation si toxique qu'il a dû subir un coûteux changement de marque pour devenir Meta au cours des dernières années.

Threads n'est pas près de se lancer dans l'Union européenne. Et peut-être même jamais. Du moins, pas à moins que Meta ne réforme radicalement son approche du choix de l'utilisateur en matière de suivi.

Image : https://unsplash.com/fr/photos/une-personne-tenant-un-telephone-cellulaire-devant-une-pancarte-ilbjfRwOgzA