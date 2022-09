UNE MÉTHODE RAPIDE POUR RESOUDRE LES PROBLÈMES DES MEILLEURS VPNS

Dans un article précédent, nous avons déjà parlé des meilleurs VPN du marché et de leurs utilités.

Un VPN fiable renforce votre sécurité et votre confidentialité en ligne, mais seulement s’il fonctionne correctement. Comme avec tout type de logiciel, des problèmes techniques peuvent survenir même avec les meilleurs VPN. Vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur VPN, la connexion Web est trop lente ou votre VPN se bloque. Ne vous inquiétez pas, on a la solution.

Résoudre un problème de VPN

La solution la plus rapide est de vérifier que seul un client VPN tourne à la fois sur l'ordinateur. Si cela ne résout pas cette erreur VPN courante, d’autres solutions s’offrent à vous.

Si vous utilisez un antivirus, il peut s’agir d’une application assez agressive qui peut ralentir votre connexion VPN. Cela se produit avec ces applications antivirus qui ont besoin de plus de temps pour analyser tous les paquets sortants et entrants que vous envoyez et recevez. Il est préférable de désactiver temporairement votre antivirus pour voir s’il ralentit votre VPN. Cela vous permettra d’avoir les meilleurs services vpn.

Les problèmes de connexions VPN

Ils existent plusieurs causes fréquentes par mis lesquelles une connexion Internet instable, un accès à Internet qui bloquer l’usage du VPN, un serveur VPN qui cesse de répondre, des serveurs DNS qui n’effectuent pas correctement la résolution du nom du serveur DNS, un réglage de sécurité réseau qui bloque l’accès au serveur VPN, ou encore un client VPN obsolète, notamment…

❖ D’abord, s’assurer que votre connexion appareil est en ligne et qu’il peut accéder au Web sans VPN. Si vous ne parvenez pas à vous connecter au Web, réinitialisez votre routeur en le débranchant de la prise murale. Il est recommandé d’attendre environ 1 minute, puis de le rebrancher.

❖ Ensuite, vérifiez vos informations d’identification. Selon le VPN que vous utilisez, un mot de passe peut vous être demandé ou non – une fois que vous vous connectez. Déconnectez-vous et connectez-vous en utilisant vos informations d’identification. Vérifiez que vous n’avez pas fait d’erreur au niveau de vos informations de connexion.

❖ En outre, déterminer l'emplacement de l'utilisateur. Si les utilisateurs sont autorisés à se connecter au VPN de n'importe où sauf à un endroit précis, il se peut que la connexion internet à cet endroit soit configurée pour bloquer l'accès au VPN. Ou bien qu’il ne soit trop sollicité par de trop nombreux utilisateurs simultanés.

❖ S’assurer que le fournisseur de VPN n'est pas à l'origine du problème. Cela signifie qu'il faut vérifier que le serveur VPN utilisé répond correctement et que le serveur DNS utilisé derrière ne présente aucun problème.

❖ Vérifier aussi les paramètres et le logiciel client de l'utilisateur distant. L'un des premiers paramètres à vérifier est le réglage du délai d'attente du client VPN lui-même. Par défaut, le client VPN peut couper une connexion qui est restée inactive pendant seulement 10 minutes, ce qui peut être trop court pour de nombreux utilisateurs.

Lorsque le lien a été établi, mais il est impossible d'afficher un site web en particulier, vous avez la possibilité de libérer votre cache internet et vous pouvez relancer le client VPN sur votre périphérique. La source se cache généralement dans vos paramètres DNS. Plusieurs VPN vous connectent en utilisant leur propre serveur DNS, au cas contraire il faudra le faire vous-même pour ne pas avoir à utiliser le DNS du pays de connexion.

Enfin, les problèmes de temporisation VPN peuvent également provenir de logiciels obsolètes. A charge donc pour les administrateurs de s'assurer que le client VPN est correctement mis à jour. Et puis, il convient de tenir compte des paramètres du pare-feu local de l’utilisateur.