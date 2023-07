"Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies,

Car vos petites mains, joyeuses et bénies,

N'ont point mal fait encor ;

Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange,

Tête sacrée ! enfant aux cheveux blonds ! bel ange

À l'auréole d'or !"



Ces vers extraits des Feuilles d'automne, insérés dans le poème Lorsque l'enfant paraît..., évoquent la simplicité et l'innocence du monde de l'enfance.



Le mot "auréole" vient du latin "aurum, l'or", par l'intermédiaire d'une expression du latin chrétien : "aureola corona", couronne d'or....



Ainsi, l'expression employée par Victor Hugo fait intervenir une sorte de redondance étymologique : "une auréole d'or."



Le mot désigne un cercle lumineux dont les peintres entourent le plus souvent la tête des saints. et par extension certains phénomènes lumineux qui offrent l’apparence d’un cercle.



Ce terme, avec le son "o" répété peut traduire une forme d'admiration, d'étonnement...



L'auréole, aux couleurs d'or et de lumières, en forme de cercle, est utilisée dans l'art pictural religieux : figures de saints, vierge, anges...



On voit ces éclats de lumières dans les tableaux de Fra Angelico, Botticelli, Michel Ange...



Associée à l'enfant dans le poème de Victor Hugo, l'auréole souligne la fraîcheur, l'innocence, la pureté liées à cette période de la vie.



Image divine, l'enfant est présenté comme une sorte d'apparition dès le début du poème : "Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille Applaudit à grands cris..."



L'enfant est associé à l'idée de lumière avec les verbes "briller, éclairer". Comparé à l'aube naissante qui "luit comme un phare", qui éveille "une fanfare d'oiseaux", l'enfant est encore uni à la lumière...



Plus loin, l'âme du poète devient une "forêt sombre" qui se peuple de "rayons dorés", dès que l'enfant apparaît.



La blondeur de l'enfance devient une "auréole d'or".



L'enfant est, ainsi, comme divinisé tout au long du poème, l'auréole le transforme en ange rayonnant qui apporte bonheur, joie de vivre, éclats de voix, convivialité, qui fait disparaître tous les sujets d'inquiétude et d'angoisse.



Ce beau poème qui évoque l'enfance, la famille qui se réunit pour célébrer l'enfant, est plein de tendresse et d'émotions : très simple dans le vocabulaire, il touche chacun d'entre nous.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/08/bel-ange-a-l-aureole-d-or.html

Le texte :

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/victor_hugo/lorsque_lenfant_parait

Vidéo :