Ces airs qui jamais ne nous quitteront...

Pour clôturer le Festival de la Biographie, un joli moment musical nous a été offert...

En se remémorant la découverte et l’apprentissage de la musique et du chant, la soprano Cecilia Arbel et la pianiste Hyejin Park se souviennent de ces musiques et ces airs qui ne les quitteront jamais… Parmi ceux-ci, Habanera (Carmen, Bizet), On me nomme Hélène la blonde (La belle Hélène, Offenbach), La méditation de Thaïs (Massenet) ou encore Por una cabeza (Carlos Gardel).

Un florilège qui va de l'opéra français à l'opérette, avec aussi des chansons espagnoles...

On écoute, d'abord, avec bonheur la Habanera de Carmen :

"L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui convient de refuser

Rien n'y fait, menaces ou prières

L'un parle bien, l'autre se tait :

Et c'est l'autre que je préfère

Il n'a rien dit mais il me plaît

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour est enfant de Bohême

Il n'a jamais, jamais connu de loi

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Mais, si je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Mais, si je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

L'oiseau que tu croyais surprendre

Battit de l'aile et s'envola

L'amour est loin, tu peux l'attendre

Tu ne l'attends plus, il est là !

Tout autour de toi, vite, vite

Il vient, s'en va, puis il revient

Tu crois le tenir, il t'évite

Tu crois l'éviter, il te tient

L'amour !

L'amour !

L'amour !

L'amour !"

On est ensuite comme envoûté par la Méditation de Thaïs de Massenet, interprétée au piano par Hyejin Park ...La Méditation est un intermède instrumental joué entre les deux scènes de l'acte II de l'opéra Thaïs et constitue un pivot narratif juste au milieu de l'œuvre...

Puis, on reconnaît un air amusant extrait de La Belle Hélène d'Offenbach :

"On me nomme Hélène la blonde, la blonde fille de Léda j’ai fait quelque bruit dans le monde, Thésée, Arcas et cætera ... et pourtant ma nature est bonne, mais le moyen de résister, alors que Vénus la friponne se complaît à vous tourmenter ; dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu ? ah ! malheureuses que nous sommes !... beauté, fatal présent des cieux !... il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux !... avec vaillance, moi, je lutte, je lutte et ça ne sert à rien... car si l'olympe veut ma chute, un jour ou l'autre il faudra bien... dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu a faire ainsi cascader la vertu ?"

Nous sommes alors invités à un voyage vers la lune avec un extrait de l'opéra féerie d'Offenbach : Le Voyage dans la Lune... ô reine de la nuit, reine silencieuse...

"Ô reine de la nuit,

Reine silencieuse !

Dans le ciel où sans bruit

Tu vas mystérieuse,

Mon cœur tout éperdu

Que ta pâleur enivre,

Mon cœur voudrait te suivre

Vers le monde inconnu !

Oui, sur terre tout m’importune

Et dans les cieux

Je serai mieux :

Papa, papa ! je veux la lune !…

II

Quand ta douce clarté

Fait pâlir les étoiles,

Quand du ciel argenté

Tu déchires les voiles,

Ô lune ! jusqu’à toi

Je sens aller mon âme,

Et ta divine flamme

M’attire malgré moi !

Oui, sur terre tout m’importune..."

Etc.

Un pur divertissement encore avec cet air de La Périchole d'Offenbach : Ah ! Quel dîner je viens de faire ! grâce à une magnifique interprétation de la soprano Cécilia Arbel...

"Ah ! quel dîner je viens de faire !

Et quel vin extraordinaire !

J'en ai tant bu, mais tant tant, tant,

Que je crois bien, que maintenant

Je suis un peu grise, un peu grise.

Mais chut !

Faut pas qu'on le dise !

Chut !

Si ma parole est un peu vague,

Si tout en marchant je zigzague,

Et si mon oeil est égrillard,

Il ne faut s'en étonner, car...

Je suis un peu grise, un peu grise.

Mais chut !

Faut pas qu'on le dise !

Chut !"

On se laisse encore griser par ce célèbre tango de Carlos Gardel : Por Una Cabeza, interprété au piano.

On écoute ensuite une interprétation haute en couleurs et amusante de cette chanson La Tarantula du compositeur espagnol Geronimo Gimenez...

"La tarántula é un bicho mú malo ;

No se mata con piera ni palo ;

Que juye y se mete por tós los rincones

Y son mú malinas sus picazones.

¡Ay mare !, no zé que tengo

Que ayé pazé por la era

Y ha principiaito a entrarme

Er má de la temblaera.



Zerá q’a mí me ha picáo

La tarántula dañina

Y estoy toitico enfermáo.

Por su sangre tan endina.

¡Te coman los mengues

Mardita la araña

Que tié en la barriga

Pintá una guitarra !

Bailando se cura tan jondo doló.

¡Ay ! ¡Mal haya la araña que a mí me picó !



No le temo á los rayos ni balas

Ni le temo á otra cosa más mala

Que me hizo mi pare ;

Más guapo que er gayo

Pero á ese bichito lo parta un rayo.

¡Ay mare ! yo estoy malito.

Me está entrando unos suores

Que me han dejaito seco

Y comío de picores.



Zerá que á mí me ha picáo

La tarántula dañina,

Por eso me he quedao

Más dergao que una sardina.

¡Te coman los mengues,

Mardita la araña

Que tié la barriga

Pintá una guitarra !

Bailando se cura tan jondo doló.

¡Ay ! ¡Mal haya la araña que a mí me picó !"



"La tarentule est une bête infernale

on ne la tue ni avec des pierres ni avec des bâtons ;

qui fuit et se cache dans tous les coins

Et ses piqûres sont très mauvaises

Oh ma mère ! Je ne sais c’que j’ai

Car hier j’suis passé sur l’aire

Et du tout début, est entré en moi

le mal de la tremblote



Ce sera que m’aura piqué

la nuisible tarentule

Et j’suis vraiment rendu malade.

Par son sang si infernal

Les démons te mangent

Maudit’ araignée

Qu’a sur le ventre

Une guitare peinte !

C’est en dansant qu’on soigne cette douleur si profonde

Oh ! Maudit’ araignée qui m’a piqué !



J’n’ai pas peur des éclairs ni des balles

J’n’ai pas peur non plus d’autres choses plus mauvaises

Car mon père m’a fait

Plus beau qu’un coq

Mais cette p’tite’ bêt’, qu’un éclair la frappe

Oh mère ! j'suis si malade.

Me viennent des sueurs

Qui m’ont laissé tout sec

Et mangé de démangeaisons.





Ce sera que m’aura piqué

la nuisible tarentule

Et c’est pour cela que je suis resté.

Plus maigre qu’une sardine.

Les démons te mangent,

Maudit’ araignée

Qu’a sur le ventre

Une guitare peinte !

C’est en dansant qu’on soigne cette douleur si profonde

Oh ! Maudite araignée qui m’a piqué !"



Enfin, c'est un magnifique voyage vers l' Espagne qui nous est proposé avec cette célèbre chanson d' Agustin Lara : Granada :

"Granada, tierra soñada por mí Grenade, pour moi terre de rêve,

Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mon chant devient gitan quand c'est pour toi,

Mi cantar hecho de fantasía Mon chant est fait de fantaisie,

Mi cantar, flor de melancolía C' est une fleur de mélancolie

Que hoy te vengo a dar Que je t'offre aujourd'hu­i.

Granada tierra ensangrent­ada en tardes de toros Grenade, terre ensanglant­ée le soir avec les taureaux,

Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros Femme qui conserve le charme des yeux mores,

De sueño rebelde y gitana Des rêves rebelles et gitane

Cubierta de flores Couverte de fleurs

Y beso tu boca de grana, jugosa manzana Et baise ta bouche de grenade, fruit juteux

Que me habla de amores Qui raconte des histoires amours.

Granada manola Grenade, fille du peuple,

Cantada en coplas preciosas Chantée en couplets précieux,

No tengo otra cosa Je n'ai pas autre chose

Que darte que un ramo de rosas à t'offrir qu'un bouquet de roses.

De rosas de suave fragancia Des roses avec un doux parfum

Que le dieron marco a la Virgen Morena Qui ont donné de la valeur à la Vierge Noire.

Granada tu tierra está llena de linda mujeres Grenade ta terre est remplie de jolies femmes,

De sangre y de sol De sang et de soleil.

De rosas de suave fragancia Des roses avec un doux parfum

Que le dieron marco a la Virgen Morena Qui ont donné de la valeur à la Vierge Noire.

Granada tu tierra está llena de linda mujeres Grenade ta terre est remplie de jolies femmes,

De sangre y de sol De sang et de soleil."



Bravo et merci aux deux musiciennes pour ce moment d'évasion, de rêves, d'humour : merci à Hyejin Park (piano) et Cécilia Arbel (chant)...



