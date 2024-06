Deux drôles d’oiseaux

Dans un jardin extraordinaire.

Il n'est plus bel écrin que ce jardin extraordinaire dans une végétation qui se moque des règles géométriques, des cordeaux et des plates-bandes. Tout s'y mêle, s'entremêle, se superpose, se compose en une harmonie née du désordre, de la liberté, de l'absence de contraintes. Monsieur Le Nôtre en avalerait son cordeau, ce qui ne saurait pas déplaire aux heureux propriétaires de ce trésor, au cœur de la cité.

C'est encore un havre de paix, une forteresse dédiée à la nature dans le monde du béton et du bitume. Il suffit de faire quelques pas pour se trouver dépaysé, perdre ses repères et ne plus se soucier de localiser l'endroit avec ces moyens technologiques qui sont des freins à l'imaginaire et au vagabondage champêtre.

Les roses y ont fait leur nid tandis que les oiseaux doivent composer avec ces envahisseuses qui ont ici toute liberté de s'élever où bon leur semble. Ils n'ont qu'à se garder des épines et tâcher de ne pas faire leur nid auprès d'un bourgeon qui ne demande qu'à éclore. En contrepartie, leurs chants seront si parfumés, qu'ils oublieront bien vite les effluves urbains qui habituellement les chagrinent tant.

Dans ce décor de rêve, la place est faite, au cœur de la végétation aux plus extravagantes dérives de l'imagination humaine. Toutes les activités artistiques viennent y éclore l'espace d'une soirée, après que les curieux aient pris le temps de s'égarer dans les allées du jardin. Ce sont alors des musiciens, des conteurs ou des chanteurs, des acteurs ou des danseurs qui se fondent dans le décor pour une soirée sous les étoiles.

Il n'est plus belle scène que celle-ci alors que curieusement le nom de la rue renvoie à une activité cynégétique qui n'a pas sa place ici. Même les papillons vivent en paix sans crainte du moindre filet. Les seuls que l'on peut attraper au passage sont les mots qui se laissent surprendre, qui se donnent à votre imagination. Quelques notes elles aussi jouent aux linottes et oublient de filer à l'écossaise avant que de tomber dans des pavillons attentifs.

Et puisque tout finit par des chansons, il est bon ensuite de pousser le bouchon, de partager son cœur et son panier pour prolonger la soirée par de doux murmures, de belles complaintes et quelques confidences poétiques. Les roses entre elles se répéteront ce qui s'est dit dans la tiédeur d'une veillée délicieuse.

Deux drôles d'oiseaux poseront l'espace d'une soirée, non pas leurs nids, ce ne sont que des oiseaux de passage, mais leur univers pour vous inviter à convoler avec eux entre chansons, fariboles et contes écrits à la plume sans avoir besoin d'aller quérir des plumages connus de tous. Il vous suffira de garder les yeux au ciel pour ne pas risquer de vous laisser enfermer dans la cage des préjugés, des jugements à l'emporte-pièce et des idées reçues.

Le conte n'est pas passé de saison, la faribole ne dissimulera pas ses vers prenant ainsi le risque que nos drôles d'oiseaux s'en régalent avant que de vous les confier. Le temps est venu de vous laisser bercer dans ce jardin sans tuteur, sans maître ni modèle. La luxuriance est de mise tout comme l'anarchie et la fantaisie. Les codes sont abrogés, les principes écartés, les usages détournés.

Seule la Lune viendra apporter sa touche de fantaisie en permettant à Pierrot de venir se mêler au spectacle d'un barde que personne ne songera à bâillonner et de son compère toujours prêt à le prendre au mot. Et si ce n'est pas lui, il est possible qu'il délègue une fée bretonne, égarée ici, sans qu'on sache vraiment quel grain de folie l'a menée dans ce jardin mirifique.

Ne perdez pas de temps, osez vous mettre en quête de ce lieu magique. Il suffit de suivre le vent, de regarder les étoiles, de vous laisser entraîner par votre âme d'enfant. Ni plan ni adresse, rien que le désir de vous perdre en rêverie et d'échapper ainsi à la morne et déplorable soirée électorale.

DIMANCHE 30 JUIN à 17H

Les Souffleurs de Vent

Avec C"NABUM et ROHAN LE BARDE

Les souffleurs de vent entendent déployer leurs ailes pour vous proposer des contes et chansons dits à la cantonade.

Ils ont la conviction que la Culture a encore sa place dans l'esprit des veillées d'autrefois.

Ils explorent des registres qui leur sont propres. Avec eux soufflent le vent du large pour deux compagnons qui ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont essuyé bien des grains et c'est même à ça qu'on reconnaît les marins et les gredins. Dans quelle catégorie se placent-ils ? C'est à vous d'en juger pour peu que vous leur prêtiez quelques minutes vos oreilles, que vous preniez le temps de venir à leur rencontre.

Faites-leur l’aumône d'une écoute attentive. Ils soufflent un petit vent fripon, une douce brise aux parfums d'ailleurs et de jadis. Larguez les amarres, laissez-vous portez par leur flot de mots et de mélodies paisibles.

Pour ce doux partage de l'écoute et de la transmission, venez à la rencontre du trouvère et du bonimenteur, deux rêveurs de l'improbable.

Programme : 17 h accueil / Visite guidée/ spectacle 18 h / 19 h apéritif gourmand offert, repas partagé, chacun est prié de contribuer au régal en apportant dive bouteille et nourriture terrestre tarif 19 € En cas de pluie repli sous un barnum avec chauffage.

Pour participer aux soirées festives du Jardin privé du Petit Chasseur, il est nécessaire de réserver, les places étant limitées.

L'adresse, les renseignements et inscription : 06 85 02 46 23

disraconte.fr facebook / jardin du petit chasseur

