Et si on visitait un musée en musique ? Voilà une idée originale mise en oeuvre par le Musée du Vieux Nîmes...

Une harpiste, une soprano et un ténor nous accompagnaient lors de cette visite exceptionnelle...

Le Musée est en fait l'ancien palais épiscopal de la ville construit à l'époque de Louis XIV. Ce palais fut transformé en musée en 1920, un musée qui restitue des modes de vie du passé : on peut y admirer des céramiques, du mobilier ainsi que des tissus, des vêtements, autant d'objets liés à l'industrie nîmoise...

Après cette présentation, place à la musique !

Installée sur le grand escalier du musée, devant une armoire peinte d'Uzès, Nathalie Cornevin, harpiste joue alors une sonate de Bach, un air enchanteur, une douce musique, emplie de charme et de gaieté...

Un moment de rêve et d'émerveillement !

Puis, apparaît le ténor Carlos Natale qui interprète un air langoureux et plaintif "Se que me muero", une composition de Lully extraite du Ballet des Nations, le final de la comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme.

"Se que me muero de amor

Y solicito el dolor.

Aun muriendo de querer

De tant buer ayrė adolezco

Que es mas de lo que padezco

Lo que quiero padecer

Y no pudiendo exceder"

"Je sais que je meurs,

je meurs d'amour

et je demande la douleur.

Même en mourant d'amour

je souffre d'une si grande apparence

que je souffre plus que

ce que je veux souffrir"

La voix du ténor résonne dans ce grand escalier... Magique !

La harpiste égrène alors des notes pleines de douceur, et la soprano Pauline Rouillard, en robe noire ornée de strass, se présente : on écoute avec ravissement un air de Haëndel "Se pieta di me non senti".

Amoureuse de César, Cléopâtre appelle sur lui la pitié des dieux, une belle chanson d'amour et de plainte...

Pour cette première séquence sur le grand escalier, le ténor rejoint la soprano, et tous deux interprètent un morceau connu de tous : Plaisir d'amour de Martini.

"Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie.

Elle me quitte et prend un autre amant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement

Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Je t'aimerai, me répétait Sylvie,

L'eau coule encor, elle a changé pourtant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie."

Un plaisir d'amour qui nous séduit toujours...

La visite du musée se poursuit dans la salle Textile. Dans cette salle, en même temps que la musique, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Nîmes fut une ville ouverte sur le monde, grâce notamment à l'industrie textile... confection de bas, de robes de soie, de châles de cachemire, avec des formes stylisés de feuilles, ce qui montre toute la richesse de la ville.

Les châles de Nîmes sont reconnaissables à leurs couleurs vives et à leurs motifs ornementaux, d’origine indienne, composés d’éléments floraux stylisés et de palmes, aussi appelés botehs. Exportés en Amérique, en Espagne, en Belgique et en Hollande, les châles de Nîmes remportèrent de nombreux prix lors des expositions universelles entre 1827 et 1867.

Au milieu des tapisseries, des tissus soyeux, des châles, la harpiste nous enchante d'un air de Gabriel Fauré limpide, aérien : "Une châtelaine en sa tour."

Le ténor revient et nous offre cet air : "Si mes vers avaient des ailes" de Reynaldo Hahn.

"Mes vers fuiraient, doux et frêles

Vers votre jardin si beau

Si mes vers avaient des ailes

Comme l'oiseau

Ils voleraient, étincelles

Vers votre foyer qui rit

Si mes vers avaient des ailes

Comme l'esprit

Près de vous, purs et fidèles

Ils accourraient, nuit et jour

Si mes vers avaient des ailes

Comme l'amour !"

Une belle chanson d'amour, un texte un peu désuet mais si charmant...

L'amour encore avec une jolie mélodie de Francis Poulenc : Les chemins de l'amour... que nous chante Pauline Rouillard.

"Les chemins qui vont à la mer

Ont gardé de notre passage

Des fleurs effeuillées et l'écho sous leurs arbres

De nos deux rires clairs

Hélas des jours de bonheur

Radieuses joies envolées

Je vais sans retrouver trace dans mon cœur.

Chemins de mon amour

Je vous cherche toujours

Chemins perdus

Vous n'êtes plus

Et vos échos sont sourds

Chemins du désespoir

Chemins du souvenir

Chemins du premier jour

Divins chemins d'amour"

La déambulation se poursuit dans le musée : des négociants protestants ont dû fuir les persécutions et ont installé des comptoirs en Europe, ils ont alors exporté le savoir faire nîmois. Notamment la serge de Nîmes...

Cette toile du XVI ème siècle est composée d'un fil de chaîne bleu et d'un fil de trame de couleur écru. Son appellation viendrait du nom de la ville : Nîmes, et de son usine de fabrication la "Nim". A l’origine, le denim serait donc issu de la ville de Nîmes,

Avec ce tissu, l'esthétique passe au second plan : c'est avant tout une toile pratique et ordinaire.

Et on connaît le succès phénoménal de cette serge de Nîmes à travers le développement du jean qui est désormais à la mode.

Très vite, la toile de jean de Nîmes intrigue les pays étrangers, et notamment l’Angleterre et les États-Unis. En 1853, Levi Strauss commence à importer la toile de jean de Nîmes afin de réaliser ses fameux jeans Levi’s et notamment le modèle phare, le jean 501.

Bientôt la visite nous conduit jusqu'au grand salon d'apparat des évêques de Nîmes, avec une magnifique rosace qui orne le parquet. On admire aussi des armoires sculptées. Les armoires apparaissent au XVIIème siècle.

Elles succèdent aux coffres et aux cabinets. Elles font partie du trousseau de mariage, au même titre que le linge de maison, ustensiles domestiques divers, outils de travail.

Ces armoires dites figurées sont sculptées de motifs fleuris et de personnages racontant des histoires mythologiques ou religieuses. Caractéristiques du Bas Languedoc, elles allient le savoir-faire de deux corps de métiers : les maîtres menuisiers et les maîtres sculpteurs.

Ces armoires sont principalement en noyer, seules les étagères et la partie arrière sont en châtaignier. Elles sont massives. Les montants sont sculptés, généralement de frises végétales.

Le billard présent dans cette salle est encore une très belle pièce d'ébénisterie, une marquèterie en bois précieux exotique...

On peut découvrir également, dans cette salle, des poteries : un vase d'Anduze, des "demoiselles d'Avignon" : leur forme est constituée d'une panse ronde et d'un col élancé avec un bec verseur. Des décors en relief aux formes de végétaux, de volutes et de rosaces sont appliqués sur l'ensemble de la céramique. Originaires de Turquie, ces terres cuites sont très présentes dans le sud de la France. Par la suite, elles ont également été produites en France. Elles servaient aux paysans à conserver leur boisson fraîche, lors des travaux des champs...



C'est dans ce décor somptueux que le ténor interprète "Après un rêve" de Fauré...

"Après un rêve

Dans un sommeil que charmait ton image

Je rêvais le bonheur, ardent mirage ;

Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore

Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l’aurore ;

Tu m’appelais, et je quittais la terre

Pour m’enfuir avec toi vers la lumière ;

Les cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues,

Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues

Hélas ! Hélas, triste réveil des songes !

Je t’appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges ;

Reviens, reviens radieuse,

Reviens, ô nuit mystérieuse !"

Puis, la soprano Pauline Rouillard nous invite à visiter Venise sur les pas de Charles Gounod...

"Dans Venise la rouge

Pas un bateau ne bouge,

Pas un pêcheur dans l'eau,

Pas un falot !

La lune qui s'efface

Couvre son front qui passe

D'un nuage étoilé

D'un nuage étoilé

Demi voilé !

Tout se tait fors les gardes

Aux longues hallebardes

Qui veillent aux créneaux

Des arsenaux.

Ah ! maintenant plus d'une

Attend au clair de lune

Quelque jeune muguet,

L'oreille au guet.

Sous la brise amoureuse

La Vanina rêveuse

La Vanina rêveuse

Dans son berceau flottant

Passe en chantant.

Tandis que pour la fête

Narcissa qui s'apprête

Met devant son miroir

Le masque noir.

Laissons la vieille horloge

Au palais du vieux doge

Lui compter de ses nuits

Les longs ennuis.

Sur la mer nonchalante

Venise l'indolente

Ne compte ni ses jours

Ne compte ni ses jours

Ni ses amours.

Car Venise est si belle

Qu'une chaîne sur elle

Semble un collier jeté

Sur sa beauté."

Et l'amour encore avec cet air de Lalo, extrait du Roi d'Ys : "Puisqu'on ne peut fléchir"... en compagnie du ténor Carlos Natale.

"Puisqu'on ne peut fléchir ces jalouses gardiennes

Ah, laissez-moi conter mes peines

Et mon émoi

Vainement, ma bien aimée

On croit me désespérer

Près de ta porte fermée

Je veux encore demeurer

Les soleils pourront s'éteindre

Les nuits remplacer les jours

Sans t'accuser et sans me plaindre

Là-haut, je resterai toujours

Toujours

(Toujours, toujours)

Je le sais, ton âme est douce

Et l'heure bientôt viendra

Où la main qui me repousse

Vers la mienne se tendra

Ne sois pas trop tardive

À te laisser attendrir

Si Rozenn bientôt n'arrive

Je vais, hélas, mourir

Hélas, mourir"

On écoute enfin avec ravissement Clair de Lune de Debussy, mélancolie, douceur, beauté des gestes de l'instrumentiste Nathalie Cornevin qui effleure sa harpe, un moment de grâce infinie !

Merci aux artistes qui nous ont enchantés de leur talent au cours de cette visite exceptionnelle.

