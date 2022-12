Fantasmagorie de Noël...

La fête de Noël approche ! la ville de Nîmes propose cette année un programme placé sous le signe du cercle polaire et de l'Arctique...

Le spectacle qui a ouvert ces festivités était présenté par la Compagnie des Quidams : devant l'église Saint Baudile, des figures géantes évanescentes ont déambulé parmi la foule...

Un spectacle fantasmagorique emplie de poésie...

De longues silhouettes blanches et lumineuses perchées sur leurs échasses et drapées de toiles immaculées. apparaissaient au détour d’une rue, elles entamaient d’étranges mouvements, s’approchant, s’éloignant et nous invitant finalement à les suivre…

La magie de Noël était au rendez-vous.

Lumières, mystères, musiques envoûtantes...

Moments de rêves, de surprises, d'émotions, de rires...

Des lumières mouvantes dans l'obscurité de la nuit, des pas de danse, tout cela ponctué par les émerveillements et les cris de joie des enfants...

Un spectacle enchanteur qui a ravi un public venu nombreux malgré le froid et la pluie...

Une parade blanche, lumineuse, féerique !

Des danses tourbillonnantes, des rondes de lumières, des créatures qui semblent venues d'un autre monde...

Des formes fantomatiques, emplies d'élégance, des images de rêve... de quoi retrouver une âme d'enfant !

Un ballet féerique dans un cadre majestueux : le parvis de l'église Saint Baudile... une architecture de style neo-gothique sobre, avec des détails de qualité comme la rosace présente au dessus de la porte d'entrée principale.

Ces créatures oniriques glissaient majestueusement parmi la foule et nous invitaient au rêve...

Animations, spectacles, projections d’images, parades au cœur de l’Écusson : les Nîmois partagent encore une fois cette année la magie de Noël.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2022/12/fantasmagorie-de-noel.html

Vidéos :

Photo et vidéos : rosemar