Une fort jolie déclaration d'amour dans cette chanson : Fly me to the moon...

Une déclaration imagée qui passe d'abord par l'évocation d'un voyage vers les astres et les étoiles... une façon de suggérer tous les bonheurs et toutes les aventures du transport amoureux...

La Lune, les étoiles, Jupiter, Mars ont toujours fait rêver les humains de mondes nouveaux à découvrir...

L'amour est aussi associé traditionnellement à la joie, au printemps : on retrouve ces aspects dans ces expressions :

"Laisse-moi jouer parmi les étoiles

Laisse-moi voir à quoi ressemble le printemps"

Des expressions imagées, savoureuses, et pleines de suggestions... on peut y déceler un double sens... par exemple quand il s'agit de "voir à quoi ressemble le printemps", on peut penser à une invitation pressante de l'amoureux qui souhaite découvrir les beautés de la jeune femme...

La déclaration se précise encore dans les vers suivants :

"En d'autres mots, prends ma main

En d'autres mots, bébé, embrasse-moi"

Les impératifs : "Envole-moi jusqu'à la lune, Laisse-moi, prends ma main, embrasse-moi" sont autant d'exhortations insistantes à l'amour, avec une gradation dans les idées, Les gestes de plus en plus précis et pressants...

Le bonheur procuré par l'amour est aussi associé à une chanson, grâce au rapprochement de ces deux termes "coeur, chanson."

"Emplis mon coeur d'une chanson

Et laisse-moi chanter éternellement..."

Le poète en demande même toujours plus : il souhaite une éternité d'amour...

La déclaration s'achève avec ces mots qui impliquent un amour exclusif, total, quasiment religieux avec notamment l'emploi du verbe "adorer" et du pronom indéfini "tout".

"Tu es tout ce que je désire,

Tout ce que je respecte et adore

En d'autres mots, s'il te plaît sois sincère

En d'autres mots, je t'aime !"

Les deux derniers vers se présentent comme une véritable supplique... et avec une grande simplicité dans cette affirmation émouvante et directe : "je t'aime."

Une chanson qui n'a rien perdu de son charme, offrant une promesse de magie, de découvertes, d'aventures, de séduction...

La mélodie rythmée, enjouée participe aussi à cette magie !

Fly Me to the Moon (en français "Envole-moi vers la Lune") est un standard de jazz américain, chanson écrite et composée par Bart Howard en 1954. La version de Frank Sinatra dans son album It Might as Well Be Swing enregistrée en 1964 est une des plus célèbres.

Les paroles :

https://www.lacoccinelle.net/250253-frank-sinatra-fly-me-to-the-moon.html

"Envole-moi jusqu'à la Lune

Laisse-moi jouer parmi les étoiles

Laisse-moi voir à quoi ressemble le printemps

Sur Jupiter et Mars

En d'autres mots, prends ma main

En d'autres mots, bébé, embrasse-moi

Emplis mon coeur d'une chanson

Et laisse-moi chanter éternellement

Tu es tout ce que je désire,

Tout ce que je respecte et adore

En d'autres mots, s'il te plaît soit sincère

En d'autres mots, je t'aime !

Emplis mon coeur d'une chanson

Et laisse-moi chanter éternellement

Tu es tout ce que je désire,

Tout ce que je respecte et adore

En d'autres mots, s'il te plaît sois sincère

En d'autres mots, je t'aime !"

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/02/fly-me-to-the-moon.html

Vidéos :