Ma petite est comme l’eau, elle est comme l’eau vive...

On connaît la chanson la plus célèbre de Guy Béart : « Qu’on est bien dans les bras d’une personne du sexe opposé ». Il fut un temps où elle ne posait pas de problème. Un homme avait le droit d’aimer une femme. Et une femme pouvait prendre un homme dans ses bras.

Cette triste et scandaleuse époque est révolue. Emmanuelle Béart est de son temps. La petite qui était comme l’eau vive a sorti un album en modifiant les paroles de la chanson de son père. Et ça donne : « Qu’on est bien dans les bras d’un genre qui vous va ». Et aussi : « qu’on est bien dans les bras d’un genre désiré ». Ça a une autre gueule que de vanter les tristes étreintes entre un homme et une femme.

