Pourquoi étudier l’anglais à Malte ?

La République de Malte est un archipel composé de trois îles situées au milieu de la mer Méditerranée. Bien qu’ayant l’une des plus petites capitales d’Europe, c’est un pays industrialisé qui possède l’une des économies les plus solides et les plus stables de l’Union européenne. Il y a donc de bonnes raisons de considérer ce merveilleux pays comme l’un des principaux choix au moment d’émigrer. L’un des avantages les plus reconnus pour étudier l’anglais à Malte est la force de son économie, en plus du fait que ces dernières années, ses relations avec l’Europe continentale, ainsi qu’avec l’Allemagne, la France et l’Italie ont été renforcées. Malte est sans aucun doute un endroit beaucoup plus attrayant et lucratif. Si vous étudiez l’anglais à Malte, vous pouvez sans aucun doute grandir à la fois personnellement et professionnellement.

Un excellent niveau d’éducation

Opter pour un séjour linguistique à Malte présente de nombreux avantages. Pour commencer, les frais de scolarité dans les grandes écoles sont beaucoup plus accessibles par rapport à d’autres pays européens. Ce pays attrayant offre la possibilité d’étudier et de travailler tout en profitant de ses incroyables plages. Et malgré sa taille, cette terre abrite d’innombrables endroits avec un héritage culturel vraiment magnifique.

L’un des grands avantages que vous avez à étudier l’anglais à Malte est de pouvoir développer vos compétences et connaissances dans la maîtrise de la langue, car à Malte l’anglais est l’une des langues principales, vous pouvez pratiquer dans votre travail, avec votre nouveau cercle social, et bien sûr pendant les cours. Beaucoup de personnes qui voyagent à Malte tombent amoureuses de chaque ville, de la culture et du très bon système éducatif. Vous pouvez suivre un cours quelle que soit votre passion. De plus, étudier l’anglais vous ouvrira de grandes opportunités sur le marché du travail par la suite.

Un plus faible coût de la vie

Si vous comparez la vie sur cette petite île avec d’autres pays anglophones, sans trop d’effort, vous arrivez à la conclusion que c’est effectivement plus économique. À Malte, vous pouvez avoir une vie extraordinaire car vous pouvez travailler, étudier votre cours d’anglais et vous amuser avec un budget modéré. Par exemple, un mois de location à Malte revient environ à 350 euros avec des services inclus. Si vous comparez ces coûts avec l’Allemagne ou le Canada par exemple, vous voyez parfaitement la différence. Étudier l’anglais à Malte est donc plus intéressant sur le plan économique.

Si vous vouliez avoir une idée de ce que vous pourriez dépenser sur le marché pour vos courses la somme ne serait pas élevée, environ 70 à 100 euros pour faire des achats pour tout le mois en ne manquant de rien. En plus, vous pouvez profiter de réductions réservées aux étudiants. Dans cet ordre d’idées, il est important que vous compreniez les énormes opportunités que vous offre Malte, vous pouvez tranquillement compter sur un budget moyen de 700 euros par mois. Ce n’est même pas proche des coûts des autres pays anglophones. Voici une liste avec les principaux coûts que vous devrez assumer pour vivre à Malte pour vous donner un exemple :

location d’un appartement : 350€ ;

transport : 60€ ;

alimentation : 100€ ;

plan de téléphonie mobile : 35€ ;

loisirs : 100€.

Une meilleure qualité de vie

Comme nous l’avons dit dans les lignes précédentes, les frais généraux pour vivre à Malte sont relativement économiques par rapport à d’autres pays européens. La qualité de vie est donc stable et définie comme l’une des plus élevées et son taux de chômage est l’un des plus bas des pays d’Europe avec 4,7 %. Sans compter ensuite un taux d’endettement bien inférieur à n’importe quel pays. À Malte, le tourisme est l’une des principales sources d’emploi, tout comme le tourisme conventionnel, qui s’est très bien positionné ces dernières années, en raison de l’importante infrastructure hôtelière de l’île.

Une autre source de revenus reconnue est le tourisme médical, qui concerne plutôt les personnes âgées, grâce à des accords conclus par les gouvernements avec d’autres pays, comme le Royaume-Uni. Le tourisme est sans aucun doute considéré comme l’une des principales sources de l’économie maltaise. Ce qui fait de la maîtrise de l’anglais une exigence indispensable si votre intention est de travailler dans ce secteur.

Parmi les autres raisons pour lesquelles nous considérons qu’il existe une excellente qualité de vie à Malte, il y a les chiffres de sa croissance économique, qui est en plein essor. Malte a une macrofinance très organisée. N’ayez donc pas peur d’entreprendre, de réaliser vos rêves et de prendre l’avion, c’est un excellent avantage d’étudier l’anglais à Malte et c’est bien sûr une belle opportunité.

Un plus grand multiculturalisme

Les Maltais sont connus pour être des personnes très sociables, vous n’avez donc pas à vous inquiéter si vous gagnez la confiance des Maltais, soyez assurés qu’ils vous inviteront à leurs réunions de famille, à leurs barbecues ou à leurs fêtes locales. En fait, ce sont les expériences les plus mémorables de la culture maltaise. Ainsi, vous ne vous sentirez jamais seul tout en vivant votre expérience d’étude de l’anglais dans ce pays extraordinaire, si petit, mais plein de magie partout !