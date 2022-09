Quelle solution pour trouver une voiture en 2022 ?

La guerre en Ukraine a aggravé le problème de la crise sanitaire, en ce qui a trait à la disponibilité des voitures neuves sur le marché. Ceux qui suivent le dossier de près savent déjà que même les voitures de location coûtent aujourd’hui beaucoup plus cher (Avis, Discount, Sixt, etc.), car ils ne se font pas livrer un nombre suffisant d’automobiles. Ceux qui cherchent un nouveau véhicule doivent donc trouver des solutions. En voici quelques-unes des plus populaires et efficaces.

Acheter chez un mandataire automobile

Lorsque l’on achète un véhicule neuf chez un concessionnaire, celui-ci perd de sa valeur dès le moment que l’on sort du garage. Il existe des véhicules ayant encore très peu de millage au compteur, et qui peuvent être acquises moins chers. En effet, une voiture achetée avec un mandataire automobile peut surprendre par son prix bas, malgré qu’elle soit un modèle récent. On se retrouve donc avec un véhicule comme neuf, mais avec une économie importante dans le montant total dépensé.

Cependant, ce n’est pas la qualité première des mandataires ; celle qui fait que de plus en plus de personnes les choisissent pour l’achat d’un véhicule. C’est la quantité de voitures disponibles, de toutes les marques, qui font que les consommateurs achètent plus fréquemment dans ce type de commerce. Dans un marché où les voitures sont produites au compte-goutte, avoir le choix entre des véhicules presque neufs, de tous les modèles et de tous les constructeurs automobiles, est un avantage majeur dont tous veulent profiter. Ceux qui désirent se rendre compte de la vaste gamme peuvent se rendre ici pour voir les offres automobiles, disponibles dès maintenant.

Choisir un véhicule sur le lot d’un concessionnaire

Ceux qui désirent acquérir un véhicule neuf d’un concessionnaire devront soit s’armer de patience, ou modifier leurs attentes. En effet, une voiture commandée aujourd’hui peut prendre jusqu’à une année avant de parvenir à son propriétaire. Dans le meilleur des cas, il se déroulera au minimum plusieurs mois entre la transaction et la récupération du véhicule. À moins d’en choisir un qui se trouve déjà sur le lot du concessionnaire.

Dans un tel cas, il faut que la personne qui désire acquérir un véhicule modifie un tant soit peu sa manière de procéder. En effet, il est grandement préférable, aujourd’hui, de faire le tour de tous les concessionnaires automobiles, afin de se rendre compte des véhicules disponibles pour un achat immédiat. Une fois cette tournée complétée, on conservera deux ou trois d’entre eux sur une liste potentielle d’achat, et nous procéderons à un test routier pour tous. Dès que cela sera fait, il faudra prendre une décision rapide sur la voiture de notre choix, car nous ne serons certainement pas les seuls à avoir procédé ainsi. Dû au manque de voitures disponibles, les concessionnaires ne gardent jamais très longtemps un véhicule sur le lot, en 2022.

Il est évident que de choisir son véhicule chez un mandataire automobile est moins stressant et coûtera moins cher. Bien qu’ils ne soient pas tout juste sortis de l’usine, un grand nombre de ceux-ci a encore très peu de millage au compteur. Une opportunité qu’il faut tout au moins essayer avant de compléter l’achat d’une nouvelle voiture.