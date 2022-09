@Yann Esteveny







Les mots peuvent dissimuler un pouvoir de nuisance sous un aspect séduisant, et en particulier par le recours aux figures de rhétorique comme le glissement sémantique, l’euphémisation et les « éléments de langages » auxquels la communication politique et publicitaire nous habituent dans le but de changer progressivement nos perceptions et comportements.

Grâce au « politiquement correct », le « réfugié » se transforme en « migrant », la « récession » en « croissance négative », le « salarié » en « collaborateur », le « sous-traitant » en « partenaire », le « pauvre » en « défavorisé ». Cette manipulation du langage fondée sur la virtuosité de la langue de bois et les effets pervers des détournements de sens sont les outils les plus puissants des stratégies de domination.

« Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment, ils ont l’air de rien les mots, pas l’air de dangers bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chauds, ni froids, et facilement repris dès qu’ils arrivent par l’oreille par l’énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d’eux des mots et le malheur arrive. » - Céline