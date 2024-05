Tahoura Tabatabaï-Vergnet : un cri poétique qui résonne à travers les âges

Parfois l'actualité géopolitique vous frappe là où on ne l'attend pas ! Un matin, assise au café, j'ai été saisie par un recueil de poésie. Impossible de le lâcher, impossible de ne pas suivre ce Cri de la Perse.

Dans les replis souvent silencieux de l'exil, la poésie trouve une voix puissante qui non seulement parle mais crie, hurlant les douleurs d'une patrie perdue et la quête incessante d'un avenir meilleur. Tahoura Tabatabaï-Vergnet, dans son ouvrage poignant Le cri de la Perse, fait plus que raconter l'histoire de son exil ; elle transforme sa douleur en une mosaïque lyrique de souvenirs et de rêves brisés, où chaque vers semble peser le poids des générations.

L'essence de la Perse, avec ses richesses culturelles et ses profondes cicatrices historiques, imprègne chaque page de ce recueil. Tabatabaï-Vergnet n'évoque pas seulement la Perse comme un lieu géographique, mais comme un personnage vivant, vibrant de ses chants et pleurant ses pertes. La Perse devient ici une voix elle-même, un cri qui résonne à travers les âges, rappelant à son peuple et au monde sa splendeur et ses souffrances.

Les thèmes de l'exil et de la mémoire jouent un rôle central dans son œuvre. Dans des poèmes tels que "La valise de l'exil" et "Quand je fermerai la porte", elle explore les fragments de vie que l'on peut emporter, les souvenirs encapsulés dans des objets ordinaires qui, dans le contexte de la fuite, prennent une importance monumentale. Ces poèmes décrivent avec une précision poignante le déchirement de quitter sa maison, non pas avec des bagages remplis de nécessités, mais avec une valise chargée de fragments d'une vie irréversible perdue.

Ce n'est pas seulement la douleur de l'exil qui trouve sa voix dans ce recueil, mais aussi un hommage vibrant à la résilience et à l'indomptable espoir. "Je suis une poupée cassée" est un poème qui illustre cette lutte intérieure, où la poète se compare à une poupée brisée, emportée dans la valise de l'exil, cherchant à retrouver un sens dans un monde qui lui semble désormais étranger. Pourtant, malgré la fragilité et la douleur, il y a une promesse de guérison, une recherche de réparation qui se fait écho à travers le recueil.

Tahoura Tabatabaï-Vergnet est une voix qui ne peut être ignorée ni oubliée. À travers Le cri de la Perse, elle offre non seulement un testament de l'exil iranien, mais aussi une fenêtre sur la capacité universelle de la poésie à guérir, à unir et à inspirer au milieu des épreuves les plus dévastatrices. Elle rappelle que même dans les moments les plus sombres, la poésie peut être ce fil d'Ariane qui guide hors des labyrinthes de désespoir.

Bonus de ce livre vous pouvez scanner des QR Code et écouter Tahoura Tabatabaï-Vergnet... Et lire également des poèmes en persan.

En ces temps où les histoires d'exil sont plus pertinentes que jamais, Le cri de la Perse se dresse comme un monument à la fois de douleur et de beauté, de perte et d'espoir, enseignant que même les voix brisées peuvent chanter des chansons de liberté et de renaissance.