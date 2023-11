Un délicieux moment musical avec le quatuor Lucia...

Moments de rêves, d'émotions, de sensibilité, de voyages : le quatuor LUCIA nous a offert un programme empli de charme, d'élégance...

C'est vers la Hongrie et les pays slaves que nous emmènent d'abord les musiciens, avec ce morceau d'Anton Dvorak : Danse slave N° 2. Quelle douceur dans la mélodie qui nous invite à la rêverie ! On se laisse bercer par cet air envoûtant et magique...

Puis nous voilà saisis, littéralement subjugués par la vivacité de cet air célèbre d'Isaac Albeniz : Asturias, extrait de la suite espagnole... la musique devient ensuite très délicate ponctuée par la flûte...

On reste en Espagne avec des airs de Carmen de Georges Bizet : quelle légèreté, quelle finesse ! On se laisse emporter par un tourbillon de notes pleines de gaieté... L'amour est un oiseau rebelle et on voit des envols d'oiseaux grâce à cette musique si douce et dansante...

C'est ensuite l'air du toréador qui suscite l'enthousiasme de la foule... et la musique des couplets du toréador qui nous fait vibrer...

Et comment ne pas être séduit par ce thème enivrant d'Astor Piazzolla : Invierno Porteno ?

Puis c'est un tango langoureux qui nous enchante avec cet air de Carlos Gardel : Por una cabeza...

On peut goûter ensuite à la douceur infinie du concerto d' Aranjuez qui tire son nom des jardins du palais royal d'Aranjuez, initialement construit pour Philippe II d'Espagne.

Joaquín Rodrigo voulait que son concerto transporte l'auditeur dans un autre espace et un autre temps. Il disait que son œuvre capturait "les fragrances des magnolias, le chant des oiseaux, et les ruissellements des fontaines" du jardin d'Aranjuez.

Une merveille d'harmonie et de rêverie !

On est alors entraîné dans une valse tourbillonnante et étourdissante de Dimitri Chostakovitch : la célèbre valse numéro 2.

Un vertige de notes à la harpe pour ouvrir le dernier extrait : La Czardas est une composition de musique classique du compositeur italien Vittorio Monti (1868-1922). Il s'agit d'une rhapsodie pour violon et orchestre composée en 1904 et inspirée par la csárdás, une danse hongroise. C'est de loin la pièce la plus connue de Vittorio Monti...

Une musique qui nous invite encore à une douce rêverie... Puis, le rythme s'accélère et nous emporte dans un éblouissement de notes !

Très applaudi, le quatuor revient pour interpréter la Danse espagnole n° 2 de Granados : une merveille de délicatesse et d'harmonie !

Un merveilleux moment d'écoute, de concentration, de ravissement au cours de ce spectacle...

Merci aux musiciennes et musiciens pour ce moment de grâce : à la harpe Martine Flaissier, à la flûte Claire Sala, au violon Thomas Gautier, au violoncelle Yannick Callier.

