Un véritable chansonnier

Éric Toulis et ses anfractuosités

Ce soir-là aux « Copains d'Abord » de Salbris, c'est un habitué de la maison qui était au programme. Dans ce lieu emblématique du spectacle autrement, le principe est immuable et fonctionne depuis tant d'années qu'il est devenu une véritable institution culturelle en Sologne, une merveilleuse démonstration de la possibilité de proposer de la Culture de qualité dans nos territoires abandonnés des promoteurs du spectacle clinquant, ronflant et abêtissant.

Les futurs spectateurs seront d'abord des convives gourmands et comblés en se retrouvant autour d'un menu de qualité dans une ambiance qui fleure bon déjà le partage et la convivialité. On discute d'une table à l'autre, on se salue, on se retrouve pour certains en habitués de la maison. La salle est pleine, il y a une cinquantaine de personnes qui une fois leur repas pris, se transformeront en spectateurs attentifs et respectueux loin des agissements des clients de certaines guinguettes.

Une fois le service achevé pour tous afin que nul bruit parasite ne vienne troubler l'artiste, celui-ci arrive sur scène, présenté naturellement par Manu, le maître de cérémonie. Le tour de chant peut débuter… C'est alors que monsieur Éric Toulis nous en met plein la vue et les oreilles après que nos estomacs furent admirablement bien rassasiés. Que demander de mieux ?

Un tour de chant parfaitement maîtrisé tandis que le diable sort de sa boîte pour alterner rire et émotion, texte coquin et romance, situations comiques ou bien pathétiques. Parfois, les éclats de rire sont là pour dissimuler la gêne ou la révolte. Les unes après les autres, les chansons font le tour des questions sociales, politiques, culturelles tout en se gardant bien d'être militantes ou démonstratives. La licence poétique n'est jamais oubliée.

Dès la première chanson, l'homme a mis dans sa poche un public dans lequel, nombreux sont ceux qui sont venus le découvrir. Le lieu est une auberge espagnole où les curieux viennent découvrir ce que leur recommande le patron. La confiance en ses goûts éclectiques se passe d'un contrôle sur YouTube pour vérifier et finalement se gâcher le plaisir unique de la découverte. Mais revenons à notre trublion.

Il parodie des vedettes du music-hall, il joue de leurs succès pour les travestir et prendre le contre-pied d’une compagnie qui se prend au jeu. Cette complicité permet ensuite de jouer de la corde sensible, de glisser un texte magnifique, une complainte émouvante dans un silence respectueux avant que de reprendre son nez rouge pour aller rire avec lui des maux de notre société.

C'est du grand art. Un dosage savant d'humour et de poésie, de farce et de description d'une société impitoyable, de légèreté et de gravité. Le temps passe sans que quiconque ne se lasse de ce tour de chant mené tambour battant puisque l'homme-orchestre change d'instrument et use des secours technologiques pour nous faire oublier qu'il est seul sur scène.

Son sens consommé du spectacle lui permet de jouer de l’aparté se moquant de lui-même ou de nous autres, glissant quelques saillies drolatiques ou des réflexions sociologiques. Tout se mêle pour une prestation jubilatoire de laquelle on ne peut sortir que le cœur en joie. Monsieur Toulis est un grand de la chanson même s'il semble s'excuser d'écrire des textes aussi forts en les saupoudrant de grimaces, de facéties ou de remarques décalées.

Il repassera aux « Copains d'Abord », il y a table et scène ouvertes. Il se permet même de squatter le jardin pour de folles soirées d'été. Ne passez pas à côté de ce moment rare avec un artiste qui ne se prend pas au sérieux. Il n'a aucune chance de séduire les programmateurs de nos grandes salles, celles où le spectacle ressemble étrangement à ce que proposait jadis la lucarne à blaireaux avant que la télévision cesse de se préoccuper du spectacle vivant. Alors, surtout, ne le manquez pas ici ou ailleurs car ce sont les lieux alternatifs qui sont garants de la préservation de la véritable et inimitable chanson française de qualité.