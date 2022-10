Albatros : la série belge qui dérange !

Albatros est une série flamande qui s'attaque à la grossophobie en racontant le parcours de dix personnes obèses qui se retrouvent dans un camp. Lauréate du prix Europa, elle est produite par De Wereldvrede et fait en ce moment un top sur la chaîne belge Auvio.

"Albatros" se situe dans les Ardennes. C'est un camp d'amincissement qui vise à améliorer la qualité de vie de 10 participants. Dès le début de la série, tous s'aperçoivent que les kilos superflus sont principalement d'origine émotionnelle. La particularité de cette série, c'est qu'un des co-fondateurs a toujours eu une taille en plus. En effet, Dominique Van Malder était toujours le plus gros de la classe quand il était enfant. Afin d'éviter d'être blessé, il utilisait l'humour comme bouclier.

Une série fêlée, des personnages hors du commun

Dominique Van Malder a collaboré avec cinq autres scénaristes. Pour Wannes Destoop, réalisateur de la série, l'idée n'était pas de démontrer d'emblée qu'une bonne corpulence est d'ordre psychologique. La suite est d'une réalité parfaite. Chaque acteur est obèse. Le spectateur assistera à des scènes mêlant troubles de la pensée, perceptions erronées, émotions trop importantes, relations aux autres complexes et problématiques. Un vrai délire, pour une série réellement addictive.

Une série qui sensibilise la grossophobie

Les propos de Dominique Van Malder sont graves :"Les personnes grosses sont traitées différemment des personnes minces. Quand j'avais 18 ans, j'ai perdu beaucoup de poids et j'ai immédiatement remarqué que les gens me regardaient différemment. Lorsque j'ai arrêté de fumer, j'ai repris beaucoup de poids. Récemment, je mangeais des sushis dans un restaurant très fréquenté. J'avais un tabouret au bar, mais les places y étaient assez exiguës. Quelqu'un voulait s'asseoir à côté de moi et du coin de l'œil, je l'ai vu me regarder du genre "On s'en va, sinon on va être à l'étroit ici"".

En Europe, 59 % des adultes sont en surpoids ou obèses. C’est également le cas de près d'un enfant sur trois. Face à ces nouvelles données visant à encourager des mesures pour lutter contre l’obésité, d’autres inquiétudes voient le jour. Pour des associations qui lutte contre la grossophobie systémique, c’est également l’occasion de sensibiliser au harcèlement que subissent les personnes grosses, y compris les plus jeunes. Ces chiffres sont démontrés par Graspolitique, association féministe de lutte contre la grossophobie.

Une série qui devient mondialement connue

Elle est composée de 8 épisodes et sort en 2020. Dès la fin 2021, elle reçoit le prix Prix Europa de la meilleure série européenne de l'année. Depuis, elle a été vendue en Allemagne, Suisse, Autriche, République tchèque. Cette série drôle et touchante est maintenant sur les écrans américains via son canal PBS.

N'hésitez pas à regarder cette série à la fois drôle, à l'humour parfois noir, avec une idée originale ! Son casting de rêve vous fera vibrer tout au long du parcours. Elle est disponible sur Auvio jusqu'au 23 septembre 2023.