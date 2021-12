Bon anniversaire, Jane Birkin !

@lecoindubonsens

Mais il n’y a rien à comprendre monsieur bon sens mon cher

C’est comme ça point c tout, c du bon sens



Note : j’ai expliqué il y a peu que sylvain rakoto était le pseudo et l’avatar d’une agence de communication spécialisée dans l’actualité politique (et correcte) le people et l’événementiel et elle est toujours acceptée

Imaginez une journée sans article de ragoto (et de 3 ou 4 autres) ce serait comme une journée sans soleil

Les agoravoxiens les adorent et en redemandent

Alors les autres articles refusés qu’ils aillent se faire voir ailleurs