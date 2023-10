« Borderline » Russo & Lelièvre - Confrontation exacerbée au Théâtre de Passy

La promotion du spectacle annonce qu’un fou se déclarant guéri veut mettre fin à ses rendez-vous avec son psychiatre.

Le rire des spectateurs par salves récurrentes va confirmer que le bouche à oreille ne se trompe pas de cible en misant pleinement sur la transgression des limites à ne pas franchir.

BORDERLINE © FABIENNE RAPPENEAU

Et d’ailleurs Daniel Russo a jeté son dévolu sur la pièce de Flavia Coste à la fois comme comédien mais aussi en tant que metteur en scène, d’abord et avant tout parce que l’enjeu théâtral ne cesse de grimper toujours plus haut et ce jusqu’au salut final.

Mais de quoi y parle-t-on au juste ? Pour aller vite, disons de séances de psychothérapie dans lesquelles le patient et son soignant subiraient l’un et l’autre un mal-être envahissant au point d’en produire une relation d’abus de pouvoir interdépendant particulièrement toxique.

En imaginant alors une succession de dérapages non contrôlés, l’auteure fait glisser le centre de gravité thérapeutique du côté du gag versatile et irrationnel jusqu’à en devenir la caricature du soin clinique évoluant sans aucun filet de sécurité.

BORDERLINE © FABIENNE RAPPENEAU

La salle, bien sûr, en redemande jusqu’à plus soif d’autant plus qu’elle sent fort bien que derrière ce trop plein de « hors pistes » se cache très certainement une grande part de vérité qu’un traité de psychanalyse abscons ne saurait résoudre à lui seul.

Et c’est ainsi, sans doute à l’insu des interprètes eux-mêmes et peut-être également des spectateurs, que cette pièce, contenant par ailleurs une part autobiographique non négligeable de l’auteure, va « matcher » avec un réel syndrome relativement peu connu s’appelant précisément dans la nosographie médicale « Borderline ».

De quoi s’agit-il de facto ?

BORDERLINE © FABIENNE RAPPENEAU

D’un dérèglement de la personnalité où les émotions prenant le pas sur tout autre considération au quotidien, envahissent le patient au point de le faire changer successivement de points de vue sur lui-même et sur les autres, de multiples fois en peu de temps, lorsque surviennent les crises auxquelles il est sujet sans pouvoir en juguler le ressenti.

Bien entendu, ce patient n’est point « fou » mais son entourage a beaucoup de difficultés à contenir son comportement sociétal dans des limites acceptables par autrui. D’ailleurs lorsqu’ils sont mal diagnostiqués et en déficit d’accompagnement thérapeutique, beaucoup de ces patients deviennent des cas asociaux.

La pièce de Flavia Coste s’appuie donc, en connaissance de cause, sur ce syndrome psychiatrique en prenant le parti de rire des situations abracadabrantes qu’il déclenche sans pour autant prêter le flan à la moquerie des protagonistes, en premier lieu du patient exacerbé mais également du soignant qui lui aussi n’est pas exempt des aléas de contre-transfert.

BORDERLINE © Theothea.com

Cependant le psy Russo a précisément une arme défensive particulièrement efficace, il ponctue souvent ses raisonnements de proverbes universels qu’il est impossible de remettre en question alors que, frappés au coin du bon sens, ceux-ci s’avèrent surréalistes et franchement drôles.

Le défoulement hilarant proposé au public par les deux compères sur scène n’est donc pas ambigu car il repose sur une description factuelle d’une situation pathologique en l’occurrence fictive, condensée et quelque peu accélérée mais, sans doute, n’est-il pas inutile de préciser que les malades de ce trouble souffrent de ne pas être suffisamment reconnus par la société d’autant plus que celui-ci se déclenche généralement à partir d’un sentiment objectif voire même subjectif de solitude suite à un important traumatisme.

BORDERLINE © Theothea.com

La performance théâtrale de Daniel Russo et Philippe Lelièvre a d’autant plus de mérite salvateur qu’elle peut ainsi sensibiliser les spectateurs à ce dysfonctionnement d’humeur... tout en faisant place nette au rire, de fait, fort libérateur.

photos 1 à 3 © FABIENNE RAPPENEAU

photos 4 à 6 © Theothea.com

BORDERLINE - ***. Theothea.com - de Flavia Coste - mise en scène Daniel Russo - avec Daniel Russo & Philippe Lelièvre - Théâtre de Passy