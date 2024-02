Combattre la misère et le mépris Hier et aujourd’hui !

Depuis plusieurs années, Smina Kernoua, fille du peuple défend le veuf et l'orphelin.

Elle a commencé sur Avon Fontainebleau avec aucun moyen autre que sa pervérance et son courage.

Un réseau s'est constitué.

Contre vents et marées, une poignée de personnes s'est mobilisée pour donner des colis alimentaires, faire des distributions gratuites.....

Rien n'est facile pout tout ce qui n'est pas institutionnel, il faut formuler des demandes, contourner les obstacles et oser.

Il y a un an et demi, les Colibris solidaires, réseau actif et reconnu est devenu une association.

Allant de l'avant, Smina et ses amis ont constitué une autre association complémentaire à cette première, SOS Hébergement.

Tout a été très vite.

Des dizaines de bénévoles se sont levés pour agir ensemble, multipliant les initiatives solidaires.

La cause des femmes est au centre des préoccupations, beaucoup connaissent la pauvreté qu'il faut combattre et le mépris de ceux qui ne savent pas ce que c'est de surmonter des difficultés quand on n'a rien.

De plus en plus de femmes qui subissent des violences conjugales font appel à nos associations.

Nous répondons à ces demandes urgentes et Smina qui a connu ces violences sait de quoi elle parle, elles les écoute, les conseille et les oriente.

Dans ce poème, elle parle d'elles, de ces femmes victimes et présente son livre,

JF Chalot

Présentation du livre : chroniques

https://www.critiqueslibres.com/i.php/vcrit/65562

Dans une contrée où la tour Eiffel veille,

Arrive une fillette, sous l'azur, émerille,

Trois ans à peine écoulés, plus un ajouté,

avec frères et sœurs, en France, elle a débarqué.

Petite âme perdue, mais l'espoir en bandoulière,

Son innocence face à un monde envers et contre tout,

Malgré le regard froid, la froide indifférence,

Elle apprend à se faufiler, à aimer, sans détour.

Mais voilà que l'école, son refuge, son échappatoire,

Devient théâtre de combats, de mots tranchants comme du verre,

Certains instituteurs, armés de préjugés, d'injustice,

Lancent des phrases qui blessent, éraflent ses rêves d'enfance.

Elle grandit, pourtant, alimentée par l'amour de ses pairs,

Leur force et leur sagesse deviennent son armure, son épée,

Dans la douleur, la petite fleur trouve la manière de s'épanouir,

De devenir femme, forte, déterminée, sans jamais renier son passé.

Adulte, elle rencontre un homme, croit en l'amour, en la magie,

Ils s'unissent, bâtissent une famille, mais le conte vire au tragique,

Des ombres au tableau, des violences, des nuits sans fin,

Mais elle tient bon, pour ses enfants, pour leur avenir serein.

Elle devient roche, elle devient l'arbre, inébranlable, majestueux,

Sa force, puisée dans ses combats, dans ses épreuves, dans ses feux,

Elle est le phare, la lumière, pour ses petits, pour le chemin à prendre,

Une mère, une guerrière, dont l'amour ne fait que s'étendre.

Son histoire est celle de nombreuses femmes, partout dans le monde,

Un combat silencieux, des larmes versées dans l'ombre,

Mais aussi un espoir, un amour incommensurable, sans mesure,

Pour ses enfants, pour l'avenir, elle surmonte, endure.

Smina Kernoua