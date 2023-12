De la musique pour s’émerveiller : Bach, Vivaldi et d’autres encore...

Des concertos de Bach, Vivaldi, Kreisler, deux duos de Wieniawski : un programme somptueux pour ce concert de musique...

Pour commencer, le concerto pour violon en ré mineur de Bach : une merveille de vivacité, de finesse, d'élégance ! Une merveille de douceur, de mélancolie aussi !

Puis on se laisse bercer par le concerto pour deux violoncelles en sol mineur de Vivaldi... un moment de pur bonheur. Le Concerto en sol mineur est le seul double concerto pour violoncelle qu'Antonio Vivaldi ait jamais écrit. Aujourd'hui, ce concerto s'impose comme l'une des œuvres les plus populaires de Vivaldi.

On est ébloui aussi par ce concerto dans le style de Vivaldi de Fritz Kreisler : un enchantement, une musique légère, aérienne... Friedrich Kreisler est un violoniste et compositeur autrichien, né à Vienne en 1875.

Quelle mélancolie dans ces deux duos pour deux violons de Wieniawski, ce compositeur polonais si peu connu ! Henryk Wieniawski est né en 1835 à Lublin en Pologne. Il s'est intéressé très tôt à la composition pour le violon.

Il y a en Pologne, à Poznan un aéroport qui porte son nom : un cas unique au monde d'un aéroport qui porte le nom d'un musicien... un des plus grands violonistes du XIXe siècle, Wieniawski laisse un catalogue entièrement consacré à son instrument. Le Concours international de violon Henryk Wieniawski, créé en 1935, se déroule tous les cinq ans dans la ville de Poznań, en Pologne.

On écoute encore avec émotion ce concerto pour violoncelle en do mineur de Vivaldi : sublime ! Une musique qui suscite l'émotion et une forme de ferveur...

Et enfin, Vivaldi à nouveau avec le concerto pour deux violons et deux violoncelles en ré majeur : somptueux, magnifique !

Bravo aux musiciens qui nous ont présenté ce spectacle et merci à eux pour ce moment de grâce : Alain MOGLIA, Florence DUME, violons... Etienne PECLARD, Céline DUSSAUD, violoncelles... et le quatuor BOGEN : Norbert JESUS PIRES, Séverine JOLY, violons... Aurélien NUNEZ, alto... Michel LUCQUIN, contrebasse.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2023/11/de-la-musique-pour-s-emerveiller-bach-vivaldi-et-d-autres-encore.html

Vidéos :