Des mots qui chantent

Livret musical

Les souffleurs du vent

C ''Nabum est un conteur, chanteur, écrivain qui possède une excellente plume capable de nous émouvoir et de charmer nos oreilles tout en évoquant des « affaires sérieuses ».

Je viens de lire le livret musical que lui et ses compères et amis, Rohan le Barbe et Jacques Duval ont écrit et composé.

C'est une œuvre d'éducation populaire qu'il nous offre en nous expliquant comment naissent les chansons qu'il compose et en rappelant l'importance du refrain qui nous permet même des années après avoir appris un chant, de s'en rappeler.

Nabum considère à juste titre qu'il n'est pas nécessaire d'être un musicien confirmé pour écrire une chanson et c'est bien là qu'il est dans l'éduc pop qui consiste à vouloir faire de chacun et de chacune un acteur.

L'échange entre le chanteur et le musicien peut contribuer à faire naïtre des œuvres de qualité.

Du partage, faisons émerger le meilleur de nous tous !

De nombreuses chansons sont présentées au lecteur qui peut saisir le contexte et ainsi s'enrichir.

Ce livret comprend des chansons.

Le lecteur peut les écouter en enregistrant le QR Code et participer en chantant à son tour en reprenant les textes qui sont reproduits dans ce livret.

D'où vient l'inspiration ?

De différentes sources, le plus souvent « c'est un refrain qui s'est imposé comme une évidence, un quatrain dans la plupart des cas, qui engagea un processus d'écriture qui coulait de cette source limpide. »

Ce livret est d'une diversité étonnante.

A côté de ces chansons, le novice, le curieux ou le praticien trouve des histoires, des contes passionnants.

L'un m'a ému, c'est l'histoire de Fulbert, cet aventurier parti adolescent vers la liberté qui découvrit l'horreur du transport d'humains voués à l'esclavage.

Fubert, écoeuré et révolté quitte le navire du diable, entame une longue marche et devenu moine porte « à lui seul le lourd fardeau de ce commerche honteux. »

Tout le monde n'est pas responsable de l'esclavage.

Beaucoup n'ont rien su mais il est important, sans déferlement de haine qui considèrerait à tort que tous les français sont co-responsables de la traite d'êtres humains, que cette page d'histoire ne soit pas oubliée ou niée

J'aime bien chez Nabum et chez ses amis, l'humanité qui est le sel de leur vie et de leur action.

Il existe dans ce pays, cette belle France, des dizaines de milliers de chanteurs, voire beaucoup plus qui occupent une bonne partie de leur temps libre à chanter dans un groupe ou une chorale.

Comme le remarque la conclusion de ce livret qui nous offre la joie et le rêve :

« Joyau intemporel qui jamais ne s'oublie

La chansonnette se moque des modes et du temps

Elle restera éternellement votre amie

Le marqueur de cet instant où vous fûtes amants. »

Jean-François Chalot