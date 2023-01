« Femmes de Seine et Marne »

livre d'Albertine Gentou

Editions du Puits Fleuri

216 pages

septembre 2022

« Chaque femme est un être qui se cherche en quête d'un idéal jusque dans le quotidien »

Elles sont plus de 120 parmi beaucoup d'autres...

J'ai suivi avec intérêt l'éclosion de ce livre, œuvre d'une romancière seine et marnaise, féministe.

L'auteure a choisi se se plonger dans l'histoire de ce grand département d' Île de France afin de tirer le portrait de ces héroïnes, personnages connues ou oubliées.

Au tout début , ce sont des pages d'histoires passionnantes qui nous sont offertes, des femmes célèbres, reines, princesses ou favorites du roi ayant vécu en Seine et Marne, beaucoup ont séjourné dans le magnifique château, véritable joyau, de Fontainebleau.

C'est un « château où l'étiquette moins stricte qu'à Versailles permet de profiter de la « douceur de vivre » sous toutes ses facettes.

On y vit, on y aime et on s'y laisse aller.

Beaucoup de têtes couronnées, résident à Fontainebleau, d'autres femmes séjournent à côté, notamment toutes les artistes accomplies.

Rosa Bonheur, « l'affranchie » s'est installée à Thomery et y restera jusqu'à son dernier souffle en transformant le parc, le château de By et la forêt en « un atelier sans clôtures ».

Il n'y a pas que les têtes couronnées qui sont « à l'honneur », des célèbres « roturières »sont là et même la révolutionnaire Louise Michel est du voyage.

C'est à Lagny en 1851 qu'elle rencontre un professeur de dessin qui lui fait connaître et aimer les analyses de Marx et Engels.....

Le lecteur change de siècle pour découvrir de nouvelles célébrités comme la première avocate de France, Jeanne Chauvin, autorisée à plaider en 1907. Son frère, député de Seine et Marne va agir pour changer la loi et permettre aux femmes licenciées en droit de devenir avocates.

Ce voyage à travers le temps et dans ce beau département, riche en histoire nous fait découvrir des artistes, des championnes, des écrivaines.

Les solidaires ne sont pas oubliées et Smina Kernoua, la bellifontainte qui combat les injustices, défend les femmes victimes des violences conjugales, figure comme il se doit en bonne place.

Les colibris solidaires d'Avon , Fontainebleau et du sud 77 non encore organisés en association sont sur tous les fronts de la Solidarité.

Le livre se termine par un vrai feu d'artifice avec la présentation succincte mais bien faite de toutes ces actrices en dessinant la singularité de chaque personne.

Ce livre mérite de se retrouver dans toutes les bibliothèques de Seine et Marne et en place d'honneur dans celles d' Avon et de Fontainebleau car cette œuvre donne un relief et du corps à cette agglomération chargée d'art et d'histoire.

Jean-François Chalot