« Hélène Carrère d’Encausse, le goût de la Russie et de la langue française »

Oui, et bien Hélène connait mal l’histoire Russe de courtiser E. Macron ou alors elle n’a pas bien saisi l’origine de la révolution Russe.

L’origine de la révolution Russe vient du ratage de la réforme agraire visant à mettre fin au servage sous Alexandre III parce qu’ils avaient octroyé des prêts pour l’accession à la propriété de 49 ans et que les paysans sont passés du servage à l’exploitation par l’endettement et que ça ne les a pas libérés du tout... :(

On ne sait pas qui est à l’origine de cette idée monstrueuse d’endetter les gens sur 49 ans pour les libérer du servage mais mieux vaut ne pas trop creuser pour ne pas être accusé d’antisémitisme dans les affaires de prêts bancaires de ces époques... :(

Pour une grande partie de la population paysanne, l’affranchissement ne fut pas suivi, comme l’avaient espéré les serfs, d’une disparition, ni même d’une atténuation de la disette de terre. Dans certains cas, — sur les terres des nobles, — les paysans constatèrent avec amertume que les parcelles qu’ils avaient reçues étaient inférieures à celles dont, moyennant des redevances en argent ou en nature, ils avaient la jouissance avant la réforme . Ils se crurent d’autant plus lésés qu’ils se virent obligés de payer des indemnités de rachat relativement plus élevées pour les petites exploitations que pour les grandes .

Pour le rachat, l’État fit aux pomesciks (propriétaires nobles) l’avance des quatre cinquièmes des indemnités que les paysans devaient amortir en quarante-neuf ans au taux de 6 p. 100.

L’obligation de paiement reposait, non pas sur la famille, mais sur la communauté paysanne (obščina) tout entière, par caution mutuelle (Krugovaja poruka).

Pour les paysans des terres d’État, la taxe de rachat était beaucoup moins élevée que pour ceux des pomesciks.

Comme nous sommes au cinquantenaire de la loi Pompidou Rothschild du 3 janvier 1973 et que nous avons un de ses représentants comme Président, c’est l’occasion de faire le bilan pour la France.



Alors, cette loi a t-elle libéré ou endetté la France ?

Pour vous aider à bien choisir la réponse, sachez que la FED a été créée en 1913 sur le modèle de la loi Rothschild pour éviter les crash boursiers et bancaires comme celui de 1907. Toutefois, après la crise de 1929 et une guerre mondiale, la FED a prouvé son échouage et pourtant elle a aujourd’hui 90 ans tandis que le système financier des USA génère guerre sur guerre ainsi que sa dernière trouvaille, des vaccins empoisonneurs vasoconstricteur des artères à la manière des pythons.

Ça peut aider à bien comprendre l’origine des guerres parce que qu’Hélène se surestimerait de penser que sa beauté est cause de toutes les guerres lorsqu’elle n’est que la cerise sur le gâteau... :)