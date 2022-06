Jean-Marie Perrier : une expo photo pour réveiller la mémoire des anciens dans les EHPAD

Bonjour,

Why not, les Epahdés pourront ainsi se remémorer leurs vertes années.

Pour l’anecdote, Jean Marie Perier sera l’invité d’honneur des Nuits photographiques de Pierrevert au mois de juillet je crois -voir les dates sur leur site. Il faut savoir que JM Perier avant d’être le photographe des yéyés (j’étais trop jeune à la grande époque de ce genre musical qui m’a, me laisse et me laissera froid à moins d’un avc impromptu me reprogrammant les neurones...) était aussi photographe des désormais légendes du Jazz tel que Miles Davis Ella Fitzgerald & co dont je suis par contre friand.

à cette occasion je compte organiser une exposition sur le thème de la musique en général avec des toiles en rapport, et également une présentation-re-découverte du son inimitable du disque vinyl avec du matériel 100% Diy (do it yourself) à lampes. Aucune date n’est fixée encore, je suis en train de terminer un préampli dérivé du schéma du mythique Marantz Model 7, quand j’en saurai plus je communiquerai sur la question, pour ceux que ça intéresse.