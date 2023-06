L’Armada de Rouen : le rendez-vous incontournable avec les grands voiliers

Invitation au rêve et au voyage, cette 8ème édition de l’Armada vouée à la culture populaire et maritime prend deux nouvelles orientations majeures.

L’Armada Rouen 2023

Le premier rassemblement mondial des plus grand voiliers, l’Armada de Rouen est aussi le plus grand rassemblement français en nombre de visiteurs sur un même site : 6 millions de visiteurs sont attendus pour 43 navires et 7000 marins. Il y avait du monde dès l’arrivée des bateaux, en fin de semaine dernière, et 400 000 visiteurs étaient attendus pour samedi dernier, un record pour un premier samedi. Un succès du à la gratuité de toute la manifestation, mais aussi à l’engouement populaire alimenté par les nombreuses animations : défilé des marins en centre-ville, les concerts de la Région Normandie, les feux d’artifice, le cross des marins et la grande parade lorsque les navires rejoignent la mer le dimanche. Une organisation gigantesque qui repose presque exclusivement sur des bénévoles et le soutien de quelques partenaires.

L’arrivée des bateaux et l’ouverture toujours impressionnante du Pont Flaubert

Pour cette édition, l’Armada s’engage pour la protection des océans et des fleuves en sensibilisant ses six millions de visiteurs, ses bénévoles et ses partenaires aux enjeux environnementaux liés à l’usage des océans et des fleuves. Un partenariat a été signé pour cela avec l’Alliance Sorbonne Université, la plus grande université de recherche maritime d’Europe.

L’armada affichera aussi une signature culturelle et populaire plus forte avec Michel Bussi, écrivain rouennais, parrain de cette édition. Un concours de nouvelles est organisé, ainsi qu’un appel à projets de représentations artistiques.

L’Armada de Rouen du 8 au 18 juin 2023