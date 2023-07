La brève liaison de maman (fait beaucoup causer)

La brève liaison de maman Texte : Richard Greenberg. Traduction : Francine Bergé, Franck Pelabon et Éric Sanniez. Mise en scène : Isabelle Starkier. Avec : Frédéric Andrau, Francine Bergé, Anne Le Guernec, Jean-Jacques Vanier. Musique : Alain Territo. Lumières : Julia Grand. Décor : Goury Costumes : Anne Bothuo. Par la compagnie Isabelle Starkier. Avignon jusqu’au 20 Tous les jours à 15 h 50. Relâche le mercredi. Théâtre du Petit Louvre.

Psychanalyse d’une famille, dans un esprit juif virevoltant comme une toupie de foire, à s’y perdre dans le sérieux de toutes ces drôleries graves ; cependant, ça va… comme un chat, on retombe sur ses pattes. Il n’y a rien de plus dysfonctionnel qu’une famille, et rien de plus nécessairement pactisant, apaisant, protecteur pour ses membres par rapport à l’environnement que l’idée de la famille.

Maman va mal mais ce n’est pas la première fois qu’elle est mourante. Sont ainsi réunis les jumeaux, femme et homme, homosexuels autour de cette mère, avec leurs conflits, rancœurs, jalousies, comme des frères et sœurs. Et dans des vies curieuses. La fille lit à son bébé des récits de l’holocauste, quel problème ? cela l’endort très bien. Le fils écrit des nécrologies, c’est sa spécialité…

Et là, ils apprennent que leur mère a eu une liaison avec un homme peu recommandable, pour ne pas découvrir trop l’histoire. L’Histoire collective, mondiale, entre dans la vie de ces quatre, car cet homme a une vie publique agitée et conflictuelle et peut représenter facilement une incarnation du mal, il a commis ou semble avoir commis une des pires trahisons possibles pour un humain.

Cette révélation est un coup de fusil dans le récit familial : maman n’était pas totalement dévouée à leur famille ! Une mère juive ! La fameuse maman juive qui peut parfois écraser sa progéniture par l’excès de sollicitude ! Ils mettent en doute son récit, ne serait-elle mythomane, ou alors atteint de dégénérescence sénile ? Avec l’abondance de mots qui fait une bonne part de la drôlerie de l’humour juif. Et puis, quand même cet homme si loin de toute morale !

Les interprètes sont tous excellents : Francine Bergé, la mère, pleine de rouerie changeante et subtile ; Anne Le Guernec, la fille, avec élégance et sensualité ; Frédéric Andrau, le fils, impeccable de justesse et d’humanité ; Jean-Jacques Vanier, l’amant comme un fantôme qui assume avec un flegme un peu culpabilisé mais pas trop sa vie antérieure très critiquable…

Isabelle Starkier définit des lieux avec finesse et rapidité, quelques éléments rapidement mis en place nous font changer d’endroit instantanément, les comédiens déplacent ces accessoires métonymiques dans le jeu même. L’évocation d’un lieu est précise et c’est bonheur de voir l’espace scénique sauter d’une signification à une autre comme par enchantement.

Cette famille si dispersée mentalement, (vraiment ?) est fréquemment rassemblée comme sur un canapé pour une photo.

Un spectacle est gouteux comme un Woody Allen, à ceci près que c’est un Richard Greenberg mis en scène par Isabelle Starkier.