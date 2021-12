La femme qui n’aimait plus les hommes

roman d'Isabelle Le Nouvel

Editions Michel Lafon

202 pages

septembre 2021

Jeanne est une romancière qui est en pleine ascension.

Mariée à un éditeur, intellectuel adulé, elle a tous les atouts - semble t-il ?- pour être heureuse.

Tous ses ami-e-s et toutes ses connaissances l'envient.... Ah s'il savait ce qui se cache derrière ce mari influent qui sait briller en public !?

Les monstres savent cacher leur jeu dans l'intimité.

Jeanne est une femme humiliée, battue qui jusqu'alors considère que c'est elle qui porte tous les torts... Un comble !

« Jeanne l'avait en quelque sorte, accepté. Surtout, elle n'avait pas su mettre la limite, la barrière nécessaire quand les premières injures avaient commencé à pleuvoir. Parce qu'elle en était tout bonnement incapable. »

Comme d'autres ? Oui et non car cette femme cache une blessure profonde, elle garde en elle la petite fille qu'elle a été trente ans plus tôt quand son beau père abusait d'elle.

Enfant de six ans, elle a été violée par un autre monstre sans que sa mère ne s'en aperçoive.

L'aller-retour d'un chapitre à l'autre, de la crise qu'elle vit avec son mari à son calvaire dans sa petite enfance est à la fois captivant et bouleversant .

Est-elle condamnée à se considérer comme morte ?

Va-t-elle enfin trouver des ressorts pour essayer de se construire ?

Le lecteur va être entraîné sur les chemins abrupts que suivent à leur tour la petite fille et enfin l'adulte.

L'auteure montre bien que les violences conjugales touchent tous les milieux et même les intellectuels : Gabriel, le mari admiré par tous est un violent tout en se réclamant du féminisme !

Elle s'attaque aussi sur une question d'actualité : la prescription en droit pénal .

Accrochez vous ! Vous allez être captivés par ce roman qui contient un vrai suspense, mais vous n'en sortirez pas indemnes !

Jean-François Chalot